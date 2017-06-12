Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99396
ALTIN
143.318
DOLAR
3.5219
STERLIN
4.4596
EURO
3.9437
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ 15.35 DE ARTÇI SARSINTI OLDU
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ...
Beykoz'un 'Mozart'ı
Beykoz'un 'Mozart'ı
'Dünyayı tatlandıracak'
'Dünyayı tatlandıracak'
"Et spekülatörleri' uyarısı
"Et spekülatörleri' uyarısı
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah' çalışması
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah'...

Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısı yarın Brüksel'de

Türkiye ve AB yetkilileri 13 Haziran'da siyasi diyalog toplantısı için Brüksel'de bir araya gelecek.

Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısı yarın Brüksel'de

Türkiye ve AB yetkilileri 13 Haziran'da siyasi diyalog toplantısı için Brüksel'de bir araya gelecek.

12 Haziran 2017 Pazartesi 16:34
7 Okunma
Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısı yarın Brüksel'de

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, ikili ilişkileri güçlendirmek ve iş birliğini artırmak için Brüksel'de siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ve AB yetkilileri, ilişkileri güçlendirmek ve iş birliği alanlarını artırmak için 13 Haziran'da Brüksel'de siyasi diyalog toplantısı yapacak.

AB Dış İlişkiler Servisi'nde (EEAS) düzenlenecek toplantıda Türkiye'yi AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Selim Yenel ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay temsil edecek. Heyette Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'da olacak. AB tarafından ise AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme ile AB Dış İlişkiler Servisi'nden temsilciler katılacak.

Siyasi direktörler düzeyinde yapılacak toplantıda dış politika, katılım müzakereleri süreci, enerji, güvenlik, düzensiz göç, radikalleşme, yabancı düşmanlığı, terörle mücadele, Türk vatandaşlarına Avrupa'da vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ekonomi ve ulaştırma konuları ele alınacak.

Tarafların, gelecek 1 yılda hangi alanlarda ortak çalışma yapılacağına karar vermesi ve karşılıklı somut adımlar atması bekleniyor.

Siyasi diyalog toplantısının ardından Türkiye'den bakanlar ve AB Komisyonu üyeleri seviyesinde Brüksel'de görüşmeler yapılması öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ve Avrupa BirliğiABYarın BrükseldeSiyasi Diyalog ToplantısıTürkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kosova'da seçimin galibi 'PAN' ittifakı
Kosova'da seçimin galibi 'PAN' ittifakı
İran deniz kuvvetlerinden "mezhepçilik" itirafı
İran deniz kuvvetlerinden "mezhepçilik" itirafı
Almanya G20 öncesi Schengen'i askıya aldı
Almanya G20 öncesi Schengen'i askıya aldı
Kabil Emniyet Müdürü ve Garnizon Komutanı açığa alındı
Kabil Emniyet Müdürü ve Garnizon Komutanı açığa alındı
Myanmar'da düşen uçaktaki 76 kişinin cesedine ulaşıldı
Myanmar'da düşen uçaktaki 76 kişinin cesedine ulaşıldı
Katar'da Erdoğan posterlerine yoğun ilgi
Katar'da Erdoğan posterlerine yoğun ilgi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ