'Türkiye-AB göçmen mutabakatına uyuluyor'

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Vekili Yannis Muzalas, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatına ilişkin, "Şimdiye dek mutabakat yerine getirildi. Buna uyulmadığını gösterecek bir sığınmacı akını yok." ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Muzalas, mutabakat sonrası Yunan adalarına gelen göçmen sayılarının "sıfır ila yüz" arasında değiştiğini belirtti.

Muzalas, "Şimdiye dek mutabakat yerine getirildi. Buna uyulmadığını gösterecek bir sığınmacı akını yok." değerlendirmesinde bulundu.

Muzalas, geçen yılın aynı dönemine oranla adalara gelen göçmen sayısının yüzde 95-97 oranında azalış kaydettiği bilgisini paylaştı.

Olayları yakından takip ettiklerini ve endişeli olduklarını anlatan Muzalas, Alman Bild gazetesinde yayımlanan röportajına değinerek, "Avrupa'nın Türkiye'deki olayların ardından bir B planına ihtiyacı bulunduğu gibi bir ifadesinin olmadığını" bildirdi.

Açıklamada, Yunanistan'ın AB-Türkiye mutabakatına odaklandığı vurgulanırken, uzlaşmanın, Avrupa tarafından desteğe ve Türkiye tarafından da anlaşılan maddelere uyulmasına bağlı olduğu kaydedildi.