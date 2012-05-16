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Türkiye 150 milyon dolar harcadı

BM'nin insani işlerden sorumlu şefi Amos, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için 150 milyon dolar civarında para harcadığını söyledi.

Türkiye 150 milyon dolar harcadı

BM'nin insani işlerden sorumlu şefi Amos, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için 150 milyon dolar civarında para harcadığını söyledi.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 08:44
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Türkiye 150 milyon dolar harcadı

     BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un insani işlerden sorumlu yardımcısı Valerie Amos, BM'de bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin, Türkiye-Suriye sınırını geçip Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılar için kamplar kurduğunu ve yaklaşık 150 milyon dolar harcadığını belirtti.
     Amos, Türkiye'ye kaçan Suriyelilerin mülteci konumunda olup olmadığının sorulması üzerine ise, ''Türkiye sınırları içerisinde kamplarda yaşayan Suriyeliler mülteci değil, sığınmacı konumunda, çünkü Türk hükümeti onlara evsahipliği yapıyor. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler mülteci konumunda değil'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 00:45
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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