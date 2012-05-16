Türkiye 150 milyon dolar harcadı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un insani işlerden sorumlu yardımcısı Valerie Amos, BM'de bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin, Türkiye-Suriye sınırını geçip Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılar için kamplar kurduğunu ve yaklaşık 150 milyon dolar harcadığını belirtti.

Amos, Türkiye'ye kaçan Suriyelilerin mülteci konumunda olup olmadığının sorulması üzerine ise, ''Türkiye sınırları içerisinde kamplarda yaşayan Suriyeliler mülteci değil, sığınmacı konumunda, çünkü Türk hükümeti onlara evsahipliği yapıyor. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler mülteci konumunda değil'' dedi.