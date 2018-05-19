TÜRKEN Vakfı, New York'ta iftar verdi

ABD'deki Türk öğrencilere barınma ve burs imkanı sağlayan TÜRKEN Vakfı New York'ta bir iftar programı düzenledi.

İftara, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, TÜRKEN Vakfı Başkanı Behram Turan'ın yanı sıra Amerikalı Müslüman ve Türk toplumu temsilcilerinden oluşan davetliler katıldı.

Yemeğin ardından açıklamalarda bulunan TÜRKEN Vakıf Başkanı Behram Turan bu sene beşincisini düzenledikleri geleneksel iftar programı vesilesiyle New York'taki öğrencileri ve Müslüman toplum temsilcilerini bir araya getirerek kaynaştırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TÜRKEN öğrencilerine verdikleri hizmetleri artırarak sürdürdüklerini ifade eden Turan, vakfın New York’taki yurt binası inşaat çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. New York’un yanı sıra Washington DC, Boston ve Chicago’da da öğrencilere barınma ortamları hazırladıkları belirten Turan, bu hizmetleri Amerika geneline yaymayı hedeflediklerini söyledi.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını protesto etmek isteyen Filistinlilerin, toplandıkları Gazze sınırında İsrail askerlerince katledilmesinden duydukları üzüntülerini ifade eden Turan, “İnşallah Filistinli kardeşlerimiz bu zulümden kurtulacaklardır” dedi.

TÜRKEN New York'ta bir marka haline geldi

New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ise TÜRKEN'in artık New York’ta bir marka haline geldiğini belirterek vakfın düzenlediği bu tür dayanışma ve iftar programlarıyla Amerika'daki Müslüman toplumların bir araya getirilmesine katkı sağlandığına işaret etti.

TÜRKEN’in öğrencilere yönelik verdiği gayretli hizmetleri yakından takip ettiklerini ifade eden Yalçın, New York’ta yapım çalışmaları devam eden yurt binasıyla ilgili de vakıf yetkilileriyle sürekli görüştüklerini söyledi.

İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamı kınadıklarını ifade eden Yalçın, bu zor günlerden Filistin'in yanında olunmasının önemine vurgu yaptı. Yalçın, TÜRKEN çatısı altında sergilenen işbirliğinin tüm müslüman dünyasına örnek olması dileğinde bulundu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Ensar Vakfı'nın ortak çalışmasıyla 2014 yılında ABD'de kurulan TÜRKEN Vakfı, Türkiye'den ve diğer ülkelerden Amerika'ya eğitim için gelen öğrencilerin ihtiyaç, barınma ve güvenli bir ortamda eğitim faaliyetlerine yardımcı olma görevini yürütüyor.