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"TürkAkım'ın deniz kısmı iki ayda tamamlanacak"

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, "TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz kısmının inşaatı 2 ay içinde tamamlanacak." dedi.

"TürkAkım'ın deniz kısmı iki ayda tamamlanacak"

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, "TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz kısmının inşaatı 2 ay içinde tamamlanacak." dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:01
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"TürkAkım'ın deniz kısmı iki ayda tamamlanacak"

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz kısmının inşaatının 2 ay içinde tamamlanacağını açıkladı.

Miller, St. Petersburg'ta düzenlenen Uluslararası Doğalgaz Forumu'nda yaptığı açıklamada, Gazprom'un devam eden boru hattı projelerine ilişkin bilgi verdi.

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattından 2020'de doğalgaz sevkiyatına başlanabileceğini belirten Miller, "TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz kısmının inşaatı ise 2 ay içinde tamamlanacak." dedi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

10 milyar avroya mal olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle de yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Gazprom'un geçen yıl Avrupa'ya gönderdiği 194,4 milyar metreküp doğalgazın yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Rus Enerji şirketi GazpromTürkAkımTürkAkım DoğalgazAleksey Miller
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