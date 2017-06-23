Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99704
ALTIN
141.752
DOLAR
3.5054
STERLIN
4.4683
EURO
3.9268
İlhan Şeşen’den Genç Sanatçı Hakan Ergün'e Destek
İlhan Şeşen’den Genç Sanatçı Hakan...
Bakü'de Formula 1 heyecanı
Bakü'de Formula 1 heyecanı
Edirnekapı Mezarlığında yatan tarih ilgi bekliyor
Edirnekapı Mezarlığında yatan tarih ilgi...
Uzmanlardan bayramda beslenme önerileri
Uzmanlardan bayramda beslenme önerileri
NBA draftının 1 numarası Fultz
NBA draftının 1 numarası Fultz

TürkAkım'da derin deniz boru inşaatı başladı

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin derin deniz kısmındaki boru hattının inşasına başlandığını açıkladı.

TürkAkım'da derin deniz boru inşaatı başladı

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin derin deniz kısmındaki boru hattının inşasına başlandığını açıkladı.

23 Haziran 2017 Cuma 15:33
11 Okunma
TürkAkım'da derin deniz boru inşaatı başladı

MOSKOVA 

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla, TürkAkım Projesi'nde Karadeniz'den geçecek boru hattının Rusya'nın Anapa şehri açıklarında döşenmesine başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, inşaatın 382 metrelik uzunluğu ve 124 metre genişliğe sahip dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

TürkAkım Projesi sayesinde, Rus gazının Türkiye'ye ve oradan Güney ve Güneydoğu Avrupa'ya güvenli bir şekilde iletiminin sağlanacağını vurgulayan Miller, "Türkiye, elektriğinin yüzde 38'ini doğalgazdan üretiyor. Dolayısıyla TürkAkımı Projesi Türkiye'nin ve bölgenin enerji güvenliğini önemli oranda artıracaktır." ifadesini kullandı.

Geçen yıl ekimde İstanbul'da imzalanan TürkAkımı Hükümetler Arası Anlaşma ile her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısı 2 bini geçti
Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısı 2 bini geçti
Kazakistan'dan 'Suriye' açıklaması
Kazakistan'dan 'Suriye' açıklaması
Pakistan’da bombalı araç saldırısı: 11 ölü, 20 yaralı
Pakistan’da bombalı araç saldırısı: 11 ölü, 20 yaralı
Somali'de polis merkezine bombalı saldırı
Somali'de polis merkezine bombalı saldırı
Türkiye'de kırmızı bültenle aranan suçlu Yunanistan'da yakalandı
Türkiye'de kırmızı bültenle aranan suçlu Yunanistan'da yakalandı
KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu
KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ