TürkAkım'da derin deniz boru inşaatı başladı

MOSKOVA

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla, TürkAkım Projesi'nde Karadeniz'den geçecek boru hattının Rusya'nın Anapa şehri açıklarında döşenmesine başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, inşaatın 382 metrelik uzunluğu ve 124 metre genişliğe sahip dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

TürkAkım Projesi sayesinde, Rus gazının Türkiye'ye ve oradan Güney ve Güneydoğu Avrupa'ya güvenli bir şekilde iletiminin sağlanacağını vurgulayan Miller, "Türkiye, elektriğinin yüzde 38'ini doğalgazdan üretiyor. Dolayısıyla TürkAkımı Projesi Türkiye'nin ve bölgenin enerji güvenliğini önemli oranda artıracaktır." ifadesini kullandı.

Geçen yıl ekimde İstanbul'da imzalanan TürkAkımı Hükümetler Arası Anlaşma ile her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.