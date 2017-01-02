Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarınca El Bab'ın güneybatısındaki Dayr Kak bölgesinde bulunan DEAŞ unsurlarının imha edildiği bildirildi.
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