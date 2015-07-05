İSTANBUL

Silver Holidays Genel Müdürü ve Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası Başkanı Stefanos Hacımanolis, Yunanistan'da yaşananların kalıcı olmadığını ve zamanla çözüleceğini belirterek, "Yunanistan zor gününde komşuluk bekliyor" dedi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hacımanolis, tarihinin en kritik günlerini yaşayan Yunanistan'ın, bir yandan AB ile sorunlarını çözmeye çalışırken bir yandan da kendi iç dinamiklerini korumak istediğini anlattı.

Hacımanolis, Yunanistan'daki gelişmeler üzerine Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Yunanistan'ın ekonomik krizi aşabilmesi için ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız" açıklamasının Yunanistan'da büyük sempati ile karşılandığını aktararak, iş dünyasından bazı temsilcilerin olumsuz açıklamalarının ise üzüntüyle izlendiğini dile getirdi.

Yunanistan'da yaşananların kalıcı olmadığını ve zamanla çözüleceğini belirten Hacımanolis, şöyle devam etti:

" Yunanistan zor gününde komşuluk bekliyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Yunanistan'ın borcunu Türkiye'nin ödemesi teklifi büyük bir sempatiyle karşılandı. Belki Yunanistan'ın borcunu ödemek değil ama komşusunun zor zamanında onun yanında olmak çok önemli. Türkiye veYunanistan binlerce yıldır bu coğrafyayı paylaşıyor. Bu çerçevede bazı iş dünyası temsilcilerinin iş adamlarına 'Yunanistan ile iş yapmayın, paranızı alamazsınız; önce paranızı alın' gibi açıklamalar yapması sorunları çözmez, tam tersine derinleştirir."

Türk turistlere çağrı

Hacımanolis, Türklerin tatil için başka ülkelere gitmek yerine hem yakın hem de hesaplı ve kaliteli olan komşularına gitmelerinin bile yeterli bir destek olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buna ilaveten Türk-Yunan ortaklıkları sayesinde zor durumdaki Yunan firmaları hem faaliyetlerine devam etmiş olur hem de Türk iş adamları ve Türkiye ekonomisi için yeni bir kapı açılır. Neticede AB üyesi olan Yunanistan bu anlamda çok değerli fırsatlar vaat ediyor. Yunanistan'da yaşanan kriz kalıcı değil. Yunanistan yaşadıklarından ders alarak yola devam edecektir. Bu nedenle gelecekte yanında olan dostlarını ve komşularını da unutmayacaktır. Yunanistan'dan her türlü gıda maddesini almak da yine bir destek olacak."