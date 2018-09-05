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Türk turiste Danimarka'da peçe cezası

Danimarka'da peçe takan Türk turiste, yeni yürürlüğe giren “Örtünme Yasası”nı ihlal etmekten para cezası verildi.

Türk turiste Danimarka'da peçe cezası

Danimarka'da peçe takan Türk turiste, yeni yürürlüğe giren “Örtünme Yasası”nı ihlal etmekten para cezası verildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:51
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Türk turiste Danimarka'da peçe cezası

Danimarka'da turist olarak bulunan ve peçe takan Türk vatandaşına, ülkede ağustos başında yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"nı ihlalden bin kron (yaklaşık bin lira) para cezası kesildi.

Batı Jutland polisi tarafından yapılan açıklamada, vizesinin süresini uzatmak için Arhus kentindeki polis merkezine gelen 48 yaşındaki Türk vatandaşına, yüzünün kapalı olması ve sadece gözlerinin görülmesi nedeniyle “Örtünme Yasası” kapsamında bin kron para cezası verildiği kaydedildi.

Ceza kesilen kadın, tercüman aracılığıyla polise yaptığı açıklamada, yasadan haberinin olmadığını ancak cezayı ödeyeceğini belirtti.

Kadının turist olması nedeniyle cezasının peşin olarak ödenmesinin şart koşulduğu ifade edildi. Türk turistin cezasını ödedikten sonra yüz hatlarını belirgin olacak şekilde açarak polis merkezinden ayrıldığı kaydedildi.

Danimarka’da 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren “Örtünme Yasası”ndan dolayı şimdiye kadar 3 kişiye para cezası uygulandı. Söz konusu yasa, kamusal alanda geçerli olup, burka ve peçe dışında, kar maskesi ve takma sakal gibi herhangi bir şeyle yüzün kapatılmasını yasaklıyor.

Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron, ikinci defada 2 bin kron, üçüncü defa da 5 bin kron para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasağı dört kereden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron ceza kesilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
DanimarkaPeçe Cezası
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