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'Türk tırlarından geçiş ücreti alınamaz'

AB Adalet Divanı Savcısı Saugmandsgaard Oe, Avrupa'da Türk tırlarından geçiş ücreti alınamayacağı yönünde görüş bildirdi.

'Türk tırlarından geçiş ücreti alınamaz'

AB Adalet Divanı Savcısı Saugmandsgaard Oe, Avrupa'da Türk tırlarından geçiş ücreti alınamayacağı yönünde görüş bildirdi.

07 Nisan 2017 Cuma 10:36
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'Türk tırlarından geçiş ücreti alınamaz'

LÜKSEMBURG

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı Savcısı Saugmandsgaard Oe, Avrupa'da Türk tırlarından geçiş ücreti alınamayacağı yönünde görüş bildirdi.

Türk tırlarından Avrupa'da geçiş ücreti alınması uygulamasına karşı açılan davada, AB Adalet Divanı Savcısı Henrik Saugmandsgaard Oe, görüşünü açıkladı.

Savcı, İstanbul Lojistik Hiz. Taş. ve Tic. Ltd. Şti'nin, Macar Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi aleyhine açtığı davada, Türk şirketinin haklı olduğunu belirtti. Savcının görüşünde, Türk tırlarından Macaristan'a her geçişte ücret alınmasının, gümrük vergisine eşdeğer olduğu, bunun da AB-Türkiye Ortaklık Konseyi ve Gümrük Birliği Anlaşmasının 4. ve 5. maddelerince yasaklandığı ifade edildi. Ayrıca, Türk şirketlerinden alınan ücretin rekabete aykırı olduğu ve ürünlerin maliyetini artırdığı vurgulandı.

Yıl sonuna kadar mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Emsal teşkil edecek karar, konuyu Avrupa Adalet Divanına taşıyan Macaristan'ın Szeged İdare Mahkemesine gönderilecek.

"Çok mutluyuz"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ise savcının görüşünü memnuniyetle karşıladı. AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, 6 ay içinde kararın açıklanmasını beklediklerini ifade ederek, "Bunun, Türkiye ihracatı açısından önemli bir karar olacağına inanıyoruz. Çünkü, bizim Avrupa'ya olan ticari taşımamızın hız ve maliyetini iyileştirecek." dedi. Bunun Avrupa'ya da katkısı olacağını kaydeden Şener, "Biz hep 'Lüksemburg'ta hakimler var' diyorduk. O iddiamızı hala koruyoruz. Çok mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Şener, Türk tırlarına kota koyan Avusturya aleyhine açtıkları davada duruşma tarihinin yakında açıklanmasını beklediklerini, ayrıca bir sonraki aşamada sürücü vizeleri konusunu yargıya taşıyacaklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkTırlarücret
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