Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87821
ALTIN
144.367
DOLAR
3.6503
STERLIN
4.5590
EURO
3.8789
Kendini aşka adayan adam  Ahmet Selçuk İlkan
Kendini aşka adayan adam  Ahmet...
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve...
Sahte plakaya Darphane önlemi
SON DAKİKA
Sahte plakaya Darphane önlemi
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
İç turizme sömestr desteği
SON DAKİKA
İç turizme sömestr desteği

'Türk şirketlerini kucaklamaya her zaman hazırız'

Londra Borsası Elite Programı Üst Yöneticisi Peyrano, "Londra Borsasına kote olmak isteyen Türk şirketlerini kucaklamaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

'Türk şirketlerini kucaklamaya her zaman hazırız'

Londra Borsası Elite Programı Üst Yöneticisi Peyrano, "Londra Borsasına kote olmak isteyen Türk şirketlerini kucaklamaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

14 Şubat 2017 Salı 14:31
11 Okunma
'Türk şirketlerini kucaklamaya her zaman hazırız'

Londra Borsasının ana sponsorluğunu üstlendiği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Melek Yatırım Forumu için Türkiye'de bulunan Londra Borsası Elite Programı Üst Yöneticisi Luca Peyrano, soruları yanıtladı. 

Türkiye'nin 3 bin 500 küçük ve orta ölçekli işletmesiyle güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Peyrano, " Türkiye, sanayisindeki çeşitlilikle, Avrupa da dahil olmak üzere, geniş bir bölgede çok önemli bir ekonomi olma özelliğini koruyor." dedi.

"İş birliği gelecekte de devam edecek"

Borsa İstanbul'un çok verimli bir pazar olduğunu belirten Peyrano, Londra ve İstanbul borsaları arasında var olan iş birliğinin gelecekte de devam edeceğini ifade etti.

Peyrano, Türk şirketlerinin Londra Borsasına kote olmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Nasıl ki dünyanın herhangi bir ülkesinden herhangi bir şirket dilediği yerde hisselerini halka arz etme hususunda özgürse, Türk şirketleri için de aynı durum geçerli. Nerede halka açılacağının kararı şirketlerin özel durumlarıyla, amaçlarıyla, faaliyet gösterdikleri sektörle son derece yakından alakalıdır. Diğer yerel piyasa ve kurumlara duyduğumuz saygıyı ve Borsa İstanbul'un dikkate değer etkinliğini de hatırlatarak, Londra Borsasına kote olmak isteyen Türk şirketlerini kucaklamaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim."

Brexit'e ilişkin soruları da yanıtlayan Peyrano, bu sürecin uzun vadeli olduğunu ve sonuçlarının uzun vadede yorumlanabileceğini ancak finans piyasasında belirgin bir değişikliğin şu an için gözlemlenmediğini kaydetti.

Peyrano, "Finansal yetiler konusunda Londra Borsasının gücünü kaybetmesi olası görünmüyor. Londra Borsası bugün dünyanın uluslararası finans merkezi olduğu gibi büyük bir olasılıkla uzun bir süre daha merkez olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Londra Borsasının en büyük gücünün kendi ekosistemine sahip olması olduğunu vurgulayan Peyrano, söz konusu borsaya 2 bin 500 şirketin kote olduğunu, yüzlerce banka, broker ve oyuncunun yer aldığını söyledi.

Peyrano, Londra Borsasının sahip olduğu bu ekosistemin Londra'nın gerçek zenginliği olduğunu ve borsadaki günlük faaliyetlerin temelini oluşturduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Londra BorsasıBorsa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kim Jong-un'un ağabeyi öldürüldü' iddiası
'Kim Jong-un'un ağabeyi öldürüldü' iddiası
BM'den Suriye'de acil insani yardım çağrısı
BM'den Suriye'de acil insani yardım çağrısı
TİKA'nın Gazze temsilcisi sınırda gözaltına aldı
TİKA'nın Gazze temsilcisi sınırda gözaltına aldı
İsrail askeri 7 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askeri 7 Filistinliyi gözaltına aldı
Lübnanlı papazdan 'Sevgililer Günü'ne tepki
Lübnanlı papazdan 'Sevgililer Günü'ne tepki
İran'da 10 idam
İran'da 10 idam
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ