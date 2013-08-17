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Türk pilotlarla ilgili yeni bağlantılara ulaşıldı

Lübnan'da Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Karam, Beyrut'ta kaçırılan 2 Türk pilotla ilgili yeni bağlantılara ulaşıldığını söyledi.

Türk pilotlarla ilgili yeni bağlantılara ulaşıldı

Lübnan'da Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Karam, Beyrut'ta kaçırılan 2 Türk pilotla ilgili yeni bağlantılara ulaşıldığını söyledi.

17 Ağustos 2013 Cumartesi 17:28
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Türk pilotlarla ilgili yeni bağlantılara ulaşıldı
BEYRUT - Lübnan'da Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Claude Karam, Lübnan makamlarının kaçırılan Türk pilotların yerlerinin tespitinde faydası olabilecek yeni bağlantılara ulaştığını söyledi. Söz konusu bağlantılar hakkında detaylı bilgi vermeyen Karam, çalışmaların hassas ve titiz şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.

Öte yandan, kaçırılan Türk pilotların dosyası ile ilgilenen güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 şüphelinin olaya karıştığı yönündeki deliller artıyor.  

Soruşturma kapsamında Türk pilotların sağlığının iyi olduğu yönünde bilgi elde edildiği ve kurtarma operasyonunun güvenliği için soruşturmanın gizli yürütüldüğü ifade edildi.

Lübnan'da 9 Ağustos'ta, İstanbul-Beyrut seferini yapan THY personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı kişiler, Türk pilotlar Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmıştı.

Eylemin sorumluluğunu "İmam Rıza'nın Ziyaretçileri" adlı grup üstlenmişti. Grup adına yapılan açıklamada, Türk pilotların, Suriye'de rehin tutulan 9 Lübnanlı karşılığında serbest bırakılacakları belirtilmişti.
Son Güncelleme: 17.08.2013 17:28
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