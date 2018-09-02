Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 3 Eylül Pazartesi günü yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler (Türk Konseyi) 6. Zirvesi çerçevesinde Konseye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasan katıldı. Toplantıda Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da gözlemci olarak hazır bulundu.

Bakanlar toplantıda Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) ve Türk Kültür ve Miras Vakfına ilişkin tamamlayıcı belgeleri ile Macaristan’ın Türk Akademisine gözlemci üyeliğine ilişkin kararı imzaladı. Ayrıca, bakanlar zirvede imzalanacak belgeler ve zirve deklarasyonunun son hali üzerinde de mutabakat sağladı.

Çolpon Ata kentinde yapılacak Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak. Toplantıya ayrıca Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın onur konuğu olarak katılması bekleniyor.