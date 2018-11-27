Türk kökenli bakan görevini bıraktı

MELBOURNE

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki yerel seçimlerde yeniden seçilen Spor, Turizm ve Gazi İşleri Bakanı Hamdi Eren (54), ailesine, sağlığına ve seçim bölgesine daha fazla zaman ayırmak için görevinden ayrıldığını açıkladı.



Geçen hafta sonundaki Victoria eyalet seçimlerinde yeniden aday olduğu Lara bölgesinden bir önceki seçime göre oylarını artırarak zaferle çıkan Hamdi Eren, yaptığı yazılı açıklamada, kabinedeki görevlerinden ayrıldığını duyurdu.



Victoria İşçi Partisi’nden Başbakan Daniel Andrews hükümetinde Turizm, Spor, Ana Etkinlikler ve Gazi İşleri Bakanı olarak hizmet vermenin kendisi için bir onur olduğunu vurgulayan Eren, ‘‘Ailem, sağlığım ve Lara halkını temsil edecek sorumluluklarıma odaklanmak için kabinedeki görevlerimden çekilmeyi seçtim.’’ ifadelerini kullandı.



Bakan Eren, 2016 yılında görevdeyken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yapılan operasyonla kalbine stent takılmıştı.



Açıklamasında Türkiye’den Avustralya’ya 1970 yılında ailesiyle birlikte 6 yaşındayken göç ettikten sonra elde ettiği başarının, Avustralya’nın göçmenlere sağladığı fırsatlara bir örnek olduğunu ifade eden Eren, Başbakan Daniel Andrews yönetimindeki İşçi Partisi’nin bir üyesi olarak sıkı çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Hamdi Eren, Victoria Eyalet Parlamentosu’nda ilk kez 2002 yılında seçildikten sonra 2014 yılındaki seçimleri kazanan İşçi Partisi’nden son 4 yıldır Turizm, Spor, Ana Etkinlikler ve Gazi İşleri Bakanı olarak görev yapıyordu.