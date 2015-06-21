Türk Kızılayından Kerkük'te 200 aileye gıda yardımı

KERKÜK - Kızılay ekibi, Kerkük'ün Tisin semtinde inşa halindeki binaya sığınan Arap ailelere gıda kolileri dağıttı.

Türk Kızılayı Irak Yardımları Sorumlusu Şafak Lostar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda yardımlarının ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Lostar, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan savaş mağduru herkeseyardım elini uzattıklarını dile getirdi.

Yardımların dağıtımına katılan Irak Türkmen Cephesi Başkanı veKerkük Milletvekili Erşet Salihi de Türk Kızılayı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Irak'ın kuzeyinde ve güneyinde yardımlarda bulunduğunu belirterek, "Bu, Türk Kızılayı'nın, Iraklılar arasında hiçbir ayrım yapmadan herkeseyardım ettiğinin mesajıdır. Irak'a bugüne kadar milyonlarca dolarlık yardımlar geldi. Diğer komşu ülkeler de keşke aynı adımları atsalar. Bu tür işler tek bir tarafın yardımıyla olmuyor" dedi.