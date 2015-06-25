Türk Kızılayından Gazzeli yetimlere iftar

GAZZE - Türk Kızılayı, Gazze'de "Yetimler İçin Ümit Enstitüsü'nde" kalan 200 yetim çocuğa iftar yemeği verdi.

Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Mümtaz Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu merkezde kalan yetimlerin hayat şartlarını iyileştirmek için bir süre önce proje başlattıklarını belirtti.

Şimşek, yürüttükleri proje çalışması kapsamında yetimhanedeki 200 çocuğa iftar yemeği organize ettiklerini söyledi.

Kızılayın son olarak yetimhanedeki eşyaların yenilenmesi için yaklaşık 30 bin dolarlık harcama yaptığını ifade eden Şimşek, "Her yetime özel harcamaları için de harçlık dağıtımı yapıldı ve bunun toplam tutarı 10 bin doları buldu" diye konuştu.

Yetimler İçin Ümit Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Abdulmacid el-Hadari de toplu iftar programından dolayı yetimlerin çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türk Kızılayının yanı sıra resmi ve sivil toplum kuruluşlarının Gazze'de yaptığı yardım faaliyetlerinden övgüyle söz eden Hadari, Türkiye'nin Filistinlilere verdiği destekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Önceki gün Gazze'ye gelen 5 kişilik Türk Kızılayı heyeti burada incelemelerde bulunuyor.

Gazze'de Türk Kızılayı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) , İHH ve Yardımeli Derneği gibi Türkiye'den çeşitli resmi ve sivil kuruluşlar yardım faaliyeti gerçekleştiriyor.