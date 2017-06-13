Türk Kızılayı'ndan Kerkük'te gıda yardımı

Türk Kızılayı, Irak'taki ramazan yardım faaliyetleri kapsamında Kerkük'e bağlı Altunköprü nahiyesinde bulunan göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Yardım dağıtımı sırasında hazır bulunan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, ''Türkiye, DEAŞ krizinin başlamasıyla birlikte Irak'a yardım gönderen ilk ülke olmuştur. O zamandan bu yana Türk Kızılayı, AFAD, TİKA ve bütün kurum ve kuruluşlarımızla bölge halkının yanında olmaya çalışıyoruz. Erbil delegasyonuyla çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı ramazan faaliyetlerini artırdı.''dedi.

Yardımların din,dil ve mezhep ayrımı gözetmeksizin yapıldığına dikkati çeken İnam, ''Ramazan faaliyetleri çerçevesinde Kızılay'ın desteğiyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yardımlardan dolayı Altunköprü bölgesine geldik. Yardımların dağıtımında Arap, Kürt,Türkmen, Müslüman ve Hristiyan gözetmiyoruz. Buradaki ihtiyaç sahipleri arasında Telaferli Türkmen kardeşlerimiz vardı, Havice'den Arap kardeşimiz vardı ve Altunköprü'den Kürt kardeşimiz de vardı.''diye konuştu.

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz ise Türk Kızılayı olarak ramazan ayı yardım faaliyetlerimizi artırdık. Bugün Altunköprü bölgesinde ihtiyaç sahibi 135 aileye gıda kolisi dağıttık.Koliler bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı." diye konuştu.



Gıda yardımından faydalanan Kerkük sakinlerinden Celal Köprülü, "Ramazan ayında ve bayrama yakın olduğumuz bu günlerde ihtiyaç sahiplerini sevindiren Türkiye ve Türk Kızılayı'na minnettar olduklarını söyledi.