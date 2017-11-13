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Türk Kızılayı Irak'taki deprem bölgesine ilk ulaşan ekip oldu

Türk Kızılayı, merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye ulaşan ilk yardım ekibi oldu.

Türk Kızılayı Irak'taki deprem bölgesine ilk ulaşan ekip oldu

Türk Kızılayı, merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye ulaşan ilk yardım ekibi oldu.

13 Kasım 2017 Pazartesi 10:22
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Türk Kızılayı Irak'taki deprem bölgesine ilk ulaşan ekip oldu

Türk Kızılayımerkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye ulaşan ilk yardım ekibi oldu.

Türk Kızılayı, en kısa zamanda depremzedelerin yardımına koşmak için olayın ardından bölgeye harekete ederek, yıkımın en çok meydana geldiği Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesine ulaştı.

İlçede, deprem sebebiyle onlarca ev hasar görürken, birkaç bina da yıkıldı. Bölgeye ilk ulaşan yardım kuruluşu olan Türk Kızılayına bağlı öncü ekip bölgede incelemelerde bulunarak evleri zarar gören ailelere beraberinde getirdikleri insani yardım malzemelerini dağıttı.

Türk Kızılayı Operasyon ve Lojistik Sorumlusu Oğuzhan Demir, ekip olarak öncelikle insanların durumunu ve hasar gören binaları tespit edeceklerini ardından teyakkuzda bekleyen ekiplerden destek isteyeceklerini söyledi.

Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgeye intikal eden ilk yardım kuruluşu olarak buradaki hasar tespitine başladık, insanlarla görüşüyoruz. Beraberimizde getirdiğimiz bir tır gıda, uyku tulumu ve battaniye gibi ihtiyaç malzemelerini dağıtacağız. Çok şükür depremin şiddetinden ötürü korkulduğu kadar bir hasar olmadığını gördük. Her duruma karşı hem Irak'ta hem de Türkiye'de hazır bekleyen ekiplerimiz ve yardım malzememiz var, gerektiği takdirde intikal ettireceğiz."

Öte yandan, Derbendihan ilçesinde yaşayan Taha Salih Muhammed, depremde iki katlı evinin yıkıldığını belirterek, "Evde beş kişi yaşıyorduk. Deprem sırasında panikle dışarı kaçıp canımızı kurtardık." dedi.

Muhammed "Çok şükür ölü ve yaralımız yok kendimizi dışarı attıktan saniyeler sonra da evimiz çöktü. Şimdilik eşim ve çocuklarımla beraber komşularımızda kalıyoruz" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıIrakDeprem BölgesiHalepçe
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