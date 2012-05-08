Türk Kızılayı Açe'de

AÇE - Türk Kızılayı'nın yaptırdığı Sultan II. Selim adı verilen Toplum Merkezi halk tarafından ücretsiz olarak kullanılıyor. Merkezdeki faaliyetler bölge halkının ihtiyaçlarına göre belirleniyor.



Tsunamiden sonra felaketzedelerin öz güveninin yerine gelebilmesi için psikolojik danışmanlık hizmeti ve seminerler verilen merkezde, son zamanlarda İngilizce kursları da başladı. Güncel konuların katılımcılar tarafından İngilizce tartışıldığını belirten kurs yetkilileri, kurslara katılarak İngilizcelerini geliştirip Japonya'ya ve Avustralya'ya gidenlerin olduğunu bildirdi.

AA'ya konuşan Türk Kızılayı Toplum Merkezi yetkilisi, Kızılay'ın bölgede 1050 ev yaptığını, bu hizmetlerin sembolü olarak da Sultan II. Selim Toplum Merkezi'ni inşa ettiğini ifade eden yetkili, bu merkezde çok sayıda faaliyetin yapıldığını, halkın bu faaliyetlerden ücretsiz yararlandığını anlattı.

Yetkili, 16. yüzyılda Portekiz baskısı altındaki Açe Sultanlığı'na ilk yardımın Sultan II. Selim'den geldiğini anımsatarak, merkeze bundan dolayı Sultan II. Selim adının verildiğini söyledi.

Tsunamiden sonra Türk Kızılayı tarafından inşa edilen 1050 evde kalan Açeliler, kendilerine bu hizmeti sunan Türk Kızılayı'na ve Türklere şükranlarını sunuyor.

Kızılay evlerinde kalan ve aynı zamanda Kızılay köyü camisinin imamı olan Şemsettin Abi, "7 yıl önce bu evleri bizim için inşa edenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Abi, "Çok zor zamanlardı. Halkın evlerini yeniden yapmaya gücü yoktu. Köy tamamen yıkılmıştı. O zor zamanlarda köyümüzü yeniden ayağa kaldıran Türk Kızılayı'na ve yardımda bulunanlara dualarımızı yolluyoruz" ifadesini kullandı.