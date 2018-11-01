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"Türk kadınının iş gücüne katılımı yüzde 12’den 34’e yükseldi"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Son 10 yılda Türkiye'de kadınların iş gücüne daha çok katılması için imkanlar sağladık. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 12'den yüzde 34'e yükseldi"

"Türk kadınının iş gücüne katılımı yüzde 12’den 34’e yükseldi"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Son 10 yılda Türkiye'de kadınların iş gücüne daha çok katılması için imkanlar sağladık. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 12'den yüzde 34'e yükseldi"

01 Kasım 2018 Perşembe 09:41
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"Türk kadınının iş gücüne katılımı yüzde 12’den 34’e yükseldi"

BUENOS AIRES

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 12’den yüzde 34’e yükseldiğini ve gelecek 5 yıllık süreçte bu oranı yüzde 43’e taşımak istediklerini belirtti.

Yıldırım, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Parlamenter Forumu’nda, “Kadınlar için kalkınma çalışmalarının yapılması” paneline katıldı.

Bir katılımcının, kendisi hariç tüm konuşmacıların kadın olduğunu hatırlatması üzerine Yıldırım, "Hanımefendilerin arasında bulunmak benim için onurdur. Kadınların toplumdaki rolünün güçlendirilmesi gerekir.” dedi.

Yıldırım, Türkiye’nin, daha 1933 yılında kadınların iş gücüne katılımını tanıyan ülke olduğunun altını çizdi.

Kadın ve erkek arasındaki fırsat eşitliği konusunda tüm ülkelerin aynı durumda olmadığını dile getiren Yıldırım, "Son 10 yılda Türkiye'de kadınların iş gücüne daha çok katılması için imkanlar sağladık. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 12'den yüzde 34'e yükseldi. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte hedefimiz yüzde 43'e ulaşmak. Üniversitelerde çalışan kadın sayısı erkek sayısından daha çok. Ayrıca mahkemelerde kadın hakim sayısı erkek sayısına yakındır. Sonuç alabilmek için eşit yarışmamızı sağlayacak imkanlar sunmalıyız. Amaçlarımıza ulaşmak için birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBinali Yıldırım
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