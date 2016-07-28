Türk inşaat şirketinden ABD'de darbe karşıtı ilan

ABD'de The New York Times gazetesinin dünkü sayısının 22'nci sayfasında Türk inşaat şirketi Nef Yapı'nın yayınladığı "Herkes kendi evini korur" başlığıyla yer alan ilanda, "15 Temmuz gecesi Türkiye'de ne olduğunu biliyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

İlanda, Türkiye'de sokakların tanklar ve eli silahlı kişiler tarafından işgal edildiği, camların jet uçaklar tarafından sarsıldığı, Meclisin bombalandığı ve yüzlerce kişinin şehit olduğu bilgisi verildi. Demokrasiye karşı yapılan darbe girişiminin herkesi tetiklediğinin altı çizilen ilanda, Cumhurbaşkanı, Başbakan, üst düzey hükümet yetkilileri, farklı görüşten siyasi partiler, medya kuruluşları dahil, din, dil, ırk gözetmeksizin insanların sadece cesur yürekleriyle silahlanarak sokağa çıktığı belirtildi.

ilanda, "Burası Türkiye. Burası vatanımız ve söz konusu vatanımızı savunmak olunca biz tek kişi gibi davranırız." düşüncesinin milyonlarca insan tarafından paylaşıldığına işaret edilerek, 15 Temmuz akşamında tüm dünyanın, bencillikten uzak bir bağlılığa ve insanların demokrasiyi korumak için hayatlarını vermeye hazır bulunduğuna şahit olduğu dile getirildi.

Darbecilere karşı bütün bir milletin başkaldırarak demokrasi adına nadir ve muazzam bir zafer elde ettiğine dikkati çeken ilanda, 15 Temmuz akşamında, vatanı, milleti ve demokrasiyi korumak için Türkiye'de tüm kalplerin birlikte attığı vurgulandı.

İlanda, "Hayat barış içinde devam ediyor. Aramızdaki birlik ve beraberlik 14 Temmuz'dakinden çok daha güçlü. Yaşasın demokrasi!" ifadelerine de yer verildi.