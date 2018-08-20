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Türk halkı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, "Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor. Ulusal ekonomi ve para biriminin korunmasında onun vizyonunu takip edeceklerdir." dedi.

Türk halkı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, "Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor. Ulusal ekonomi ve para biriminin korunmasında onun vizyonunu takip edeceklerdir." dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:41
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Türk halkı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor

SARAYBOSNA

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovicTürk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine güvendiğini belirterek, "Ulusal ekonomi ve para biriminin korunmasında onun vizyonunu takip edeceklerdir." dedi.

Boşnak lider İzetbegovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye karşı yapılan spekülatif ataklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin büyümesinin birilerini açıkça rahatsız ettiğini vurgulayan İzetbegovic, "Batı'nın, Türkiye ile iş birliğini kesmek için bahaneler üreten yaklaşımı beni derinden üzüyor. Türk halkı, yüzyıllardır Batı ile dostane ilişkiler yürütmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İzetbegovic, Batı'nın tavrı nedeniyle Türkiye'nin Doğu ile yakınlaşabileceğini belirterek, "Bu da başka siyasi engellemelere neden olabilir. Sonuç olarak bu durumun Batı'nın da Türkiye'nin de Batı ve İslam ülkeleriyle iyi ilişkileri geliştirmek isteyen Bosna Hersek'in de çıkarına olmayacağından endişe duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türklerin gururlu bir millet olduğunu ve bu nedenle yaşananlara meydan okuyucu bir tutumla cevap verdiklerini kaydeden İzetbegovic, "Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor. Ulusal ekonomi ve para biriminin korunmasında onun vizyonunu takip edeceklerdir." dedi.

İzetbegovic, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin son derece iyi olduğuna işaret ederek, revize edilen Serbest Ticaret Anlaşması ile bu ilişkilerin daha da güçleneceğini ve istikrarlaşacağını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekErdoğanLiderlik
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