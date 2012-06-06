Türk dostu Prens hayatını kaybetti

PEKİN - Japonya'da 1926 yılında kurulan Türkiye-Japonya cemiyeti uzun yıllardır Prens Tomohito'nun himayesinde faaliyet gösteriyordu. Hayatını kaybeden Prens Tomohito'nun babası Prens Takahito Mikasa ile başlayan bu dostluk serüveni uzun yıllardır devam ediyor.



Hala sağ olan 96 yaşındaki baba Takahito'nun yaşlanması sebebiyle vazifelerini peyderpey oğullarına devretmesi nedeniyle önceden babasının himayesinde yürütülen Japon-Türk Cemiyetinin faliyetleri 66 yaşında hayatını kaybeden Prens Akihito'nun himayesinde yürütülüyordu.

Baba Takahito'nun 50 yıl önce Türkiye'ye yaptığı bir seyahatin ardından hem arkeolojiye olan ilgisi, hem de Türkiye'ye olan sevgisi nedeniyle hem baba hem de müteveffa Prens, Kırşehir Kaman'da bulunan Kamankale Höyük'deki kazılara büyük ilgi gösteriyordu.

