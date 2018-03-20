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Mehmetçik Afrin'de
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'Türk askerini görünce kurban kestik'

Teröristlerden temizlenen Afrin’de halk yeniden güvenli günlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Afrinliler, Türk askerini görünce mutluluklarını göstermek için kurban kestiklerini söyledi.

'Türk askerini görünce kurban kestik'

Teröristlerden temizlenen Afrin’de halk yeniden güvenli günlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Afrinliler, Türk askerini görünce mutluluklarını göstermek için kurban kestiklerini söyledi.

20 Mart 2018 Salı 11:57
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'Türk askerini görünce kurban kestik'

AFRİN - Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Afrin’de halk yeniden güvenli günlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Teröristlerin olduğu dönemde çocuklarının zorla silah altına alınmak istendiğini, kendilerinden para toplandığını ve ilçeyi terk etmelerine izin verilmediğini anlatan Afrinliler, Türk askerini görünce mutluluklarını göstermek için kurban kestiklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenliği, istikrarı sağlamak için Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Türkiye'nin uluslararası hakları ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları kapsamında harekat Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor. Harekatın planlaması ve icrası sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri sadece teröristleri, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef aldı. Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından sivil halk Mehmetçik'e sevgi gösterilerinde bulundu.

"Teröristler barikatlar kurdu"

Afrin'de Kafer Çil Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Melek Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin ilçede olduğu süreçte çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Teröristlerin evlerinin bulunduğu bölgeye gelerek çocukları zorla silah altına almaya çalıştığını ifade eden Salih, “Bulunduğumuz yere gelerek 12-14 yaşındaki çocukları zorla kaçırdılar. Onları silah altına aldılar." dedi. Salih, örgüte katılmak istemeyenleri ölümle tehdit eden teröristlerin kendilerinden zorla para aldığını da belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra ilçeyi terk etmeye çalıştıklarını aktaran Salih, teröristlerin kurdukları kontrol noktalarıyla buna engel olduğunu söyledi. Birçok defa ilçeyi terk etmeye çalıştıklarını ancak teröristler tarafından silah zoruyla evlerine geri gönderildiklerini dile getiren Salih, korku dolu günlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilçeye girmesiyle sona erdiğini vurguladı. Türk askerini köyde görünce çok mutlu olduklarını anlatan Salih, "Onlar için iki kurban kestik. Askerler geldi, artık korkmuyoruz. Biz burada askerlerin kalmasını, bizi ve bulunduğumuz toprakları korumanızı istiyoruz." dedi.

Kızları da zorla silah altına alıyorlardı

35 yaşındaki Neriman Mustafa da teröristlerin zorla kendilerinden para aldığına işaret etti. Vermeyenlerin ölümle tehdit edildiğine dikkati çeken Mustafa, teröristlerce yollarda kontrol noktaları oluşturulduğunu aktardı. Teröristlerin ilçeden çıkmalarına izin vermediğini söyleyen Mustafa, kötü günlerin Türk askerinin ilçeye gelmesiyle sona erdiğini vurguladı. Kızların da teröristler tarafından zorla silah altına alındığını bildiren Mustafa mahalleden 40’a yakın çocuğun zorla kaçırılarak örgüte alındığını ifade etti.

Bir başka kişi de iki kızını teröristler kaçırmasın diye 4 ay boyunca sakladığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfrinTürk Askeri
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