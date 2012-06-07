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Tunus'ta siyasi hareketlilik

Üçlü iktidar, büyükelçilikler konusunda görüşme yapıyor

Tunus'ta siyasi hareketlilik

Üçlü iktidar, büyükelçilikler konusunda görüşme yapıyor

07 Haziran 2012 Perşembe 09:51
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Tunus'ta siyasi hareketlilik

Tunus'un yurt dışı temsilciliklerinde yoğun hareketlilik yaşanıyor. Haber kaynakları, Tunus'taki üçlü iktidar arasında büyükelçi ve konsolosların görev değişikliği için önümüzdeki birkaç gün içinde yoğun görüşmeler yapılmasını beklediklerini ifade ettiler. Pek çok büyükelçi ve konsolosun yerinin değişmesi bekleniyor. Tunus Dışişleri Bakanlığı kaynakları, yeni atanacak büyükelçi ve konsolosların yalnızca iktidardaki koalisyon partilerinden olmayacağını, bağımsız, yeni konsoloslar da atanabileceğini söylediler.
Diplomat değişiklikleri, temsilcilerin çocuklarının eğitimleri dolayısıyla genellikle bu dönemde gerçekleştiriliyor.
Bu arada, ilerleyen günlerde Tunus'taki yerel yönetimlerde de çok sayıda görev değişikliği yapılması bekleniyor.
Tunus'ta muhalefet, iktidardaki koalisyon hükümeti ve Nahda Hareketi'ni hiçbir tecrübesi ve bilgisi olmadığı halde bu tür atamalarda kendi destekçilerini devlet mekanizmalarına yerleştirmekle suçluyor.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 01:52
Anahtar Kelimeler:
TunusBüyükelçiKonsolos
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