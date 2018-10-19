Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97118
ALTIN
221.875
DOLAR
5.6065
STERLİN
7.2865
EURO
6.4303
Milli karateci Enes Bulut'tan tarihi başarı
Milli karateci Enes Bulut'tan tarihi...
'Ateş Kartalları'nın alevler ile mücadelesi
'Ateş Kartalları'nın alevler ile mücadelesi
AB ve Japonya Merkür'e uzay aracı gönderecek
AB ve Japonya Merkür'e uzay...
'Genetik tanı merkezi kurmak için çalışıyoruz'
'Genetik tanı merkezi kurmak için...
Ghost the Musical bu akşam izleyiciyle buluşacak
Ghost the Musical bu akşam...

Tunus'taki sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi

Tunus'u etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Tunus'taki sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi

Tunus'u etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

19 Ekim 2018 Cuma 15:17
0 Okunma
Tunus'taki sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi

TUNUS 

Tunus Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muiz Teria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zağvan kentinde suya kapılan 6 yaşında bir çocuk için termal kameralı insansız hava aracı (İHA) destekli yapılan yoğun aramalar sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Çocuğun cesedinin, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta bulunduğunu ifade eden Teria, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Sözcü Teria, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde çarşamba gününden beri etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 5 kişinin öldüğünü duyurmuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TunusSel Felaketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'dan Soçi mutabakatına destek
Almanya'dan Soçi mutabakatına destek
Kaşıkçı için Suudi Arabistan'a 'diplomatik yaptırım' çağrısı
Kaşıkçı için Suudi Arabistan'a 'diplomatik yaptırım' çağrısı
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Terry Allbury 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Terry Allbury 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Suudi Prens'in yardımcısı Kaşıkçı'dan saatler önce konsolosluğa girmiş
Suudi Prens'in yardımcısı Kaşıkçı'dan saatler önce konsolosluğa girmiş
ABD Başkanı Trump: Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul ediyorum
ABD Başkanı Trump: Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul ediyorum
Macron: Suudi Arabistan'a bazı politik ziyaretlerimizi askıya aldık
Macron: Suudi Arabistan'a bazı politik ziyaretlerimizi askıya aldık
Teröristler Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarını esir aldı
Teröristler Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarını esir aldı
Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan'ın çelişkileri
Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan'ın çelişkileri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ