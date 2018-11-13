Tunus'ta yeni kabine güven oyu aldı

TUNUS
Her bir bakanın tek tek oylamaya sunulduğu ve 10 saatten fazla süren oturuma 217 milletvekilinden 163'ü katıldı. Nida Tunus Partisi'nin (51 milletvekili) boykot ettiği oylamada yeni kabinenin bakanları salt çoğunluğun oyunu (109) aldı.
Yeni kabinede yer alan bakanlar ve aldıkları oylar şöyle:
Adalet Bakanı Kerim el-Cumusi: 131
Kamu Hizmeti ve Kamu Politikası ve İdaresinin Modernizasyonu Bakanı Kemal Mercan: 127
Sağlık Bakanı Abdurrauf eş-Şerif: 131
Yerel İşler ve Çevre Bakanı Muhtar el-Hemmami: 129
Devlet Mülkleri ve Gayrimenkul İşleri Bakanı El-Hadi el-Makeni: 130
Gençlik ve Spor Bakanı Seniyye Bişşeyh: 131
Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanı Seyyide Lunisi: 129
Turizm ve Geleneksel Zanaatlar Bakanı Runi et-Trablusi: 127
Ulaştırma Bakanı Hişam bin Ahmed: 132
İskan ve Arazi Hazırlığı Bakanı Nureddin es-Salimi: 131
Başbakan nezdinde Göç ve Ülke Dışındaki Tunuslulardan Sorumlu Bakan Rıdvan Ayyara: 125
Başbakan nezdinde Anayasal Kurumlarla İlişkiler, Sivil Toplum ve İnsan Haklarından Sorumlu Bakan Muhammed Fadıl Mahfuz: 131
Başbakan nezdinde Sosyal ve Dayanışma Ekonomisinden Sorumlu Bakan Şükri bin Hasan: 130
Sanayi Bakanı nezdinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerden Sorumlu Devlet Bakanı Habib Ed-Debbabi: 128
Ulaştırma Bakanı nezdinde Devlet Bakanı Adil el-Cerbui: 126
Gençlik ve Spor Bakanı nezdinde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kalul: 115
Yerel İşler ve Çevre Bakanı nezdinde Devlet Bakanı Besme el-Cibali: 128
Ticaret Bakanı nezdinde İç Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Semir Bişval: 126
- Tunus'taki tartışmalı kabine revizyonu
Başbakan Şahid, geçen hafta 13 bakan ve 5 devlet bakanlığını kapsayan kabine revizyonunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ise kabine revizyonunun kendisine danışılmadığını ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın "oldubitti revizyonu" kabul etmediğini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı'nın kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi de Şahid'in kabine değişikliğini "darbe girişimi" şeklinde niteleyerek kabinedeki bakanlarına "istifa etmeleri" çağrısında bulunmuştu.
Tunus anayasasının 99. maddesine göre, Başbakan "Dışişleri ve Savunma bakanları" haricinde kabinede revizyona gitme hakkına sahip.
AA