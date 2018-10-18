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Tunus'ta sel felaketi: 2 ölü

Tunus'un batısındaki El-Kasrin kentinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel felaketinde 2 kişi öldü.

Tunus'ta sel felaketi: 2 ölü

Tunus'un batısındaki El-Kasrin kentinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel felaketinde 2 kişi öldü.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:02
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Tunus'ta sel felaketi: 2 ölü

EL-KASRİN

Kasrin Valisi Semir Bukadide, AA muhabirine  ilde 2 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Cezayir sınırında yer alan Firyane bölgesindeki Es-Suheyrat vadisinde sele kapılarak yaşamını yitiren bir kişinin cesedinin sivil koruma birimleri tarafından çıkarıldığını belirtenBukadide, ilin kuzeyindeki El-Uyun kentindeki El-Birak vadisinde sel sularına kapılarak ölen diğer kişinin cesedini arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

- Eğitime 2 gün ara verildi

Vali Bukadide, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki okullarda 2 gün eğitime ara verildiğini söyledi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Kasrin ilinin güneyindeki Macil Bilabbas kentinde metrekareye 100 milimetre yağmur yağdı.

Enstitü, Tunus'un bazı bölgelerinde metrekareye düşen yağışın 120 milimetreye ulaşabileceğini belirtiyor.

Tunus’un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde geçen eylül ayında sağanak yağışı sonucu meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetmiş, altyapı ciddi zarar görmüş ve büyük maddi hasar oluşmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TunusSelEl-Kasrin
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