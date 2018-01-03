Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116277
ALTIN
159.388
DOLAR
3.7675
STERLİN
5.1100
EURO
4.5296
En hızlı yolculuğu yaptılar
En hızlı yolculuğu yaptılar
Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3,5 milyon turisti ağırladı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3,5 milyon...
Yapay zeka, devleti de dijitalleştirecek
Yapay zeka, devleti de dijitalleştirecek
'Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon avro teklif geldi'
'Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon...
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'

Tüm siyasi tutuklular serbest bırakılacak

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılacağını açıkladı.

Tüm siyasi tutuklular serbest bırakılacak

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılacağını açıkladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:36
0 Okunma
Tüm siyasi tutuklular serbest bırakılacak

ADDİS ABABA

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılacağını açıkladı.

Etiyopya'daki iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokrasi Cephesi'ni (EPRDF) oluşturan partilerin başkanları, yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Desalegn, burada yaptığı açıklamada, tüm siyasi tutuklara karşı yöneltilen suçlamaların düşeceğini, siyasi tutukluların kaldığı ve işkencelerle anılan Maekelawi Hapishanesi’nin kapatılarak müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

Başbakan Desalegn, “Yargılanan tüm siyasi mahkumlar ve tutuklular serbest kalacak.” diye konuştu.

Ülkenin Oromiya, Ahmara ve Somali eyaletlerinde görülen huzursuzluklar ve etnik çatışmaların ardından gelen bu kararın ülkedeki siyasi tansiyonu düşürmesi bekleniyor.

Muhalif gösteriler ve etnik çatışmalar sebebiyle ülkenin bazı bölgelerinde mobil internet erişimi kısıtlanırken, büyük şehirlerde de Facebook ve Youtube gibi bazı sosyal medya araçlarına erişim sağlanamıyor.

Etiyopyalı muhalif gruplar ve insan hakları örgütleri, sık sık hükümeti muhalif siyasilere yönelik insan hakları ihlalleriyle suçluyor.

Anahtar Kelimeler:
EtiyopyaSiyasi Tutuklular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Norveç, BAE'ye silah satışını askıya aldı
Norveç, BAE'ye silah satışını askıya aldı
Haberi 17 yıldır 'kara tahtadan' alıyorlar
Haberi 17 yıldır 'kara tahtadan' alıyorlar
Suriye'de Rus helikopteri düştü
Suriye'de Rus helikopteri düştü
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'
AB'den İran açıklaması
AB'den İran açıklaması
Singapur'da 'Filistin' konulu filme yasak
Singapur'da 'Filistin' konulu filme yasak
ABD, BMGK’dan acil toplantı isteyecek
ABD, BMGK’dan acil toplantı isteyecek
İran'da 2 öğrenci öldü
İran'da 2 öğrenci öldü
Atilla'nın itirazı reddedildi
Atilla'nın itirazı reddedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ