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TSK'nın operasyonundan sonra PKK'nın Sincar'daki kamp sayısı azaldı

Musul'un Sincar ilçesindeki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik TSK'nın düzenlediği hava saldırısından sonra örgüt bölgedeki kamp sayısını azaltmaya başladı.

TSK'nın operasyonundan sonra PKK'nın Sincar'daki kamp sayısı azaldı

Musul'un Sincar ilçesindeki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik TSK'nın düzenlediği hava saldırısından sonra örgüt bölgedeki kamp sayısını azaltmaya başladı.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 11:17
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TSK'nın operasyonundan sonra PKK'nın Sincar'daki kamp sayısı azaldı

Irak'ın kuzeyindeki Musul iline bağlı Sincar İlçesindeki Peşmerge Komutanı Kasım ŞeşoTürk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütü PKK hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırısından sonra örgüt bölgedeki kamp sayısını azaltmaya ve yerlerini değiştirmeye başladığını bildirdi.

Şeşo, AA muhabirine TSK'nın Sincar'daki PKK hedeflerini vurmasından sonra bölgedeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

TSK'nın hava saldırısından sonra Sincar'daki örgüt militanlarının hareketliliğinde büyük bir azalmanın meydana geldiğini belirten Şeşo, "Hava saldırısından sonra, militanlarda büyük bir kayıp ve maddi hasar meydana geldi. PKK, muhtemel hava saldırılarından korunmak için Şengal (Sincar) Dağı'ndaki kamp sayısını azaltmaya başladı. Bunun yanında başka bölgelerde gizlenmek için yer arayışı içerisine girdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli hamlesinden sonra örgütün Sincar Dağı'nda yer alan teröristlerin telaşa kapıldığını dile getiren Şeşo, örgütün durumu kontrol altına alamadığını ve militanlar arasında itaatsizliğin başladığını söyledi.

Şeşo, "Durum bu şekilde devam ederse, militanlar arasında her an bir çatışma çıkabilir." dedi.

PKK saflarından ayrılıp silah bırakanların daha önce sadece Ezidi militanlardan oluştuğu bilgisini veren Şeşo, TSK'nın hava saldırısından sonra Türkiye ve Suriye uyrukluların da Peşmerge'ye teslim olmaya başladıklarını kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakMusulPKKPeşmerge Komutanı Kasım ŞeşoTürk Silahlı Kuvvetleri
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