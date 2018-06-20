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TSK, Münbiç'te ikinci devriye faaliyetini gerçekleştiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevine başladı.

TSK, Münbiç'te ikinci devriye faaliyetini gerçekleştiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevine başladı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:14
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TSK, Münbiç'te ikinci devriye faaliyetini gerçekleştiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevine başladı.

AA muhabirinin bildirdiğine göre, TSK'ya ait zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesi ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı civarına girdi. 

TSK ile eşzamanlı olarak ABD unsurları da üslerinin bulunduğu Dadat ilçesi karşısında devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

İlk devriye faaliyeti, 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti. 

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. 

Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor. 

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor. 

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. 

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKMünbiçSon Dakika
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