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TSK'dan Münbiç hattında devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında devriye görevini yaptı.

TSK'dan Münbiç hattında devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında devriye görevini yaptı.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:53
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TSK'dan Münbiç hattında devriye

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıTSKMünbiçFırat Kalkanı Harekat Alanı
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