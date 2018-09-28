Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100318
ALTIN
228.588
DOLAR
5.9885
STERLİN
7.8331
EURO
6.9419
Palamut bolluğu sevindiriyor
Palamut bolluğu sevindiriyor
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
Sumatra kaplanı ölü bulundu
Sumatra kaplanı ölü bulundu
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

TSK'dan Münbiç hattında 52'nci devriye faaliyeti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 52'nci devriye görevini gerçekleştirdi.

TSK'dan Münbiç hattında 52'nci devriye faaliyeti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 52'nci devriye görevini gerçekleştirdi.

28 Eylül 2018 Cuma 14:06
0 Okunma
TSK'dan Münbiç hattında 52'nci devriye faaliyeti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, bugün 52'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıTSKMünbiç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da 7,7 şiddetinde deprem
Endonezya'da 7,7 şiddetinde deprem
Belçika, turist anne ve bebeğini "parası yetersiz" diye gözaltında tuttu
Belçika, turist anne ve bebeğini "parası yetersiz" diye gözaltında tuttu
Bakan Varank Alman Mennekes’i ziyaret etti
Bakan Varank Alman Mennekes’i ziyaret etti
Emine Erdoğan, Berlin'de Bergama Müzesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Berlin'de Bergama Müzesi'ni ziyaret etti
'Mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor'
'Mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüşüyor
"Makedonya gelecek yıldan itibaren NATO üyesi olacaktır"
"Makedonya gelecek yıldan itibaren NATO üyesi olacaktır"
DİTİB Merkez Camisi Köln'ün sembolleri arasına girdi
DİTİB Merkez Camisi Köln'ün sembolleri arasına girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da resmi törenle karşılandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ