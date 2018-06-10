TSK'dan Kandil'e yoğun hava harekatı

TSK'dan yapılan açıklamaya göre yoğun hava harekatının düzenlendiği Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, bölücü terör örgütüne ait 14 hedef imha edildi.
AA
TSK'dan yapılan açıklamaya göre yoğun hava harekatının düzenlendiği Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, bölücü terör örgütüne ait 14 hedef imha edildi.
TSK'dan yapılan açıklamaya göre yoğun hava harekatının düzenlendiği Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, bölücü terör örgütüne ait 14 hedef imha edildi.
TSK'dan yapılan açıklamaya göre yoğun hava harekatının düzenlendiği Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, bölücü terör örgütüne ait 14 hedef imha edildi.
AA