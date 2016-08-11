Trump'tan Obama'ya 'DAEŞ'in kurucususun' suçlaması

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Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, partisinin Florida'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, DAEŞ'in birçok yönden Obama'ya saygı gösterdiğini ileri sürdü.

Konuşmasında ABD Başkanı'ndan tam ismi "Barack Hüseyin Obama" olarak söz eden Trump, "Obama, DAEŞ'in kurucusudur" ifadesini kullandı. Trump, Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton'ın da terör örgütünün kurucu ortaklarından olduğunu iddia etti.

Beyaz Saray, Trump'ın iddiaları hakkında yorumda bulunmayı reddetti.

Donald Trump, daha önce de Clinton'ı DAEŞ'i kurmakla itham etmişti. Trump uzun süredir, Obama ve eski Dışişleri Bakanı Clinton'ı, Ortadoğu'da DAEŞ tarafından istismar edilen iktidar boşluğunu oluşturan politikalar izlemekle suçluyordu.

Trump, Obama'nın ABD askerlerini Irak'tan çekme kararını da sert şekilde eleştirmişti.