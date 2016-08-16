Trump'tan göçmenler için 'olağanüstü soruşturma' talebi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Ohio eyaletinde Youngstown Üniversitesinde yaptığı mitingde dış politika ve terörle mücadele planına dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin Ortadoğu stratejisini eleştirin Trump, Irak, İran, Libya, Suriye ve Mısır'a yönelik politikalarına dikkati çekerek, ABD'nin "ulus inşa etme" ve Ortadoğu'da demokrasiyi yayma gibi çabalarına karşı olduğunu dile getirdi.

"Obama-Clinton dış politikası DAEŞ'i ortaya çıkardı"

Trump, terör örgütü DAEŞ'in ortaya çıkışında Obama ve başkanlık seçimlerinde rakibi olan Hillary Clinton'ı suçlayarak, "Obama-Clinton dış politikası DAEŞ'i ortaya çıkardı ve Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırdı." ifadesini kullandı.

Hillary Clinton'ın DAEŞ ile mücadele etmek için "zihinsel ve fiziksel güçten yoksun" olduğunu belirten Trump, dış politikasının merkezini DAEŞ'in yok edilmesi oluşturacağını bildirdi.

Trump, DAEŞ'i yenilgiye uğratma amacı etrafında buluştuktan sonra herhangi bir ülkeyle iş birliği yapabileceklerini kaydederek, "Bu amacı paylaşan herhangi bir ülke bizim müttefikimiz olabilir. Bu çok önemli. Bazıları bu hedefi paylaşmıyor. Her zaman dostlarımızı seçemeyebiliriz ancak düşmanlarımızın farkına varmakta asla yanılmamalıyız." diye konuştu.

Trump, NATO ve Rusya ile DAEŞ'e karşı mücadele edebileceklerini belirtti.

Müslümanların ülkeye alınmaması gerektiğine dair sözleriyle büyük tepki görmüştü

Geçen yıl aralık ayında Müslümanların ülkeye alınmaması gerektiğine dair sözleriyle hem ülke içinden hem de uluslararası arenadan büyük tepki görenTrump, bugün de ABD’ye göç başvurusunda bulunanların "olağanüstü soruşturmalara" tabi tutulması gerektiğini ifade etti.

Ortadoğu'dan ve özellikle terörle bağlantılı ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye kabul edilmeden önce aşırılık yanlısı gruplara sempati duyup duymadıklarının ortaya çıkarılmasının önemi üzerinde duran Trump, kasım ayında yapılacak seçimlerde Beyaz Saray'a çıkması durumunda ilk atacağı adımlardan birinin de "Radikal İslam Komisyonu" oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Trump, ülkeye alınacak göçmenlerin ayrıca dini özgürlükler, cinsiyet eşitliği ve eşcinsel hakları gibi Amerikan değerlerine dair düşüncelerinin öğrenilmesinin söz konusu soruşturmaların bir parçası olacağını bildirdi.

ABD'de başkanlık seçimleri 8 Kasım'da yapılacak. ABD'nin 45’inci başkanı olacak olan yeni başkan, Ocak 2017'de görevine başlayacak.