NEW YORK

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın bugüne kadar kabinedeki önemli koltuklara seçtiği isimler arasında yakın dönemde emekli olmuş askerlere yer vermesi dikkati çekiyor.

Donald Trump, 20 Ocak'ta devralacağı ABD yönetimi için çalışma arkadaşlarını belirlemeyi sürdürüyor. Trump'ın seçimlerinin çoğu ise farklı kesimlerden eleştireler alıyor.

Trump'ın Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Danışmanlığına seçtiği isimler özellikle Irak ve Afganistan savaşlarında da yer alan eski generaller.

En önemli koltuk olan Dışişleri Bakanlığı için ismi geçenler arasında da eski komutan ve CIA Başkanı David Petraeus ile emekli general James Stavridis'in de adı geçiyor.

Seçimden önce generaller hakkında ilginç açıklamalar yapan Trump'ın kazandığı zaferin ardından askerlere yönelmesi dikkat çekici bulunuyor.

Trump'ın kabinesi için seçtiği eski askerler şöyle sıralanıyor:

Savunma Bakanlığına James Mattis

Trump'ın Savunma Bakanı adayı emekli General James Mattis, 44 yıllık görev süresi sırasında ABD'nin Afganistan ve Irak işgallerinde önemli roller üstlenmişti.

Felluce'de 2004'teki kanlı çatışmaları yöneten Mattis, CNN'in haberine göre, 2005 yılında San Diego'da askerlere yaptığı konuşmada sarfettiği "Bazı insanlara ateş etmek eğlenceli." sözleri nedeniyle tepki çekmişti.

Trump, 19 Kasım'da Mattis ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mattis'i "çok etkileyici" ve "gerçek bir general" olarak nitelendirmişti.

İç Güvenlik Bakanlığı

Trump'ın kabinesinde bakanlık için adı açıklanan ikinci emekli asker, Irak'ın işgalinde de görev yapan John Kelly (66) oldu. Kelly, İç Güvenlik Bakanlığına aday gösterildi.

Daha önce ABD Güney Ordusu komutanlığı yapan General John Kelly'nin sınır güvenliği ve uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadeleyi güçlendirmesinin beklendiği vurgulanıyor.

Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Michael Flynn

Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğuna da seçim kampanyası döneminde Trump'ın yakın ekibinde yer alan 57 yaşındaki emekli Korgeneral Michael Flynn'in oturması bekleniyor.

Trump'ın kampanya sürecinde "güvenlik ve istihbarat başdanışmanı" olarak görev yapan Flynn, daha önce Afganistan ve Irak'ta da bulunmuş "deneyimli bir asker" olarak biliniyor.

CIA başkanlığına Mike Pompeo

Trump ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına da kariyerine asker olarak başlayıp daha sonra siyasete atılan Mike Pompeo'yu getirmeyi planlıyor.

West Point'teki Harp Okulunu birincilikle bitiren 52 yaşındaki Pompeo, süvari subayı olarak göreve başladı. Daha sonra ordudan ayrılan Pompeo, Harvard Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve "ekipman imalatı, dağıtım ve hizmet şirketi" kurdu.

Dışişleri Bakanı adaylığı için eski CIA başkanının da adı geçiyor

Trump'ın en önemli koltuk olan Dışişleri Bakanlığına kimi aday göstereceği tüm dünyada merak ediliyor.

Adaylar arasında Cumhuriyetçi Partinin 2012 başkan adayı Mitt Romney, eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin yanı sıra eski CIA Başkanı David Petraeus'un adı geçiyor.

Trump'ın dışişleri bakanlığı için görüştüğü adaylar arasında James Stavridis de bulunuyor. Stavridis, 2013 yılında deniz kuvvetlerinden emekli olmuş ve Tufts Üniversitesinde akademik hayata atılmıştı.

Çevre ajansının başına fosil yakıtları destekleyen savcıyı getirecek

Donald Trump, kabinesinde fazla sayıda askere yer vermesinin yanı sıra bazı birimlere yaptığı atamalarla da eleştiriliyor.

Trump'ın ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) başına getirmeyi planladığı Oklahoma eyaleti Başsavcısı Scott Pruitt (48) bu kişiler arasında yer alıyor.

Cumhuriyetçi parti üyesi Pruitt, fosil yakıtları desteklemesiyle tanınırken, Trump'ın petrol, doğalgaz ve kömür sektörlerinde üretimi artırma vaatlerini gerçekleştirmesine destek olacağı belirtiliyor.

Asgari ücretin artırılmasına karşı çıkan Çalışma Bakanı adayı

Trump'ın bir başka tepki çeken aday seçimi de Çalışma Bakanlığı için oldu. Trump, bu koltuğa hazır yemek restoran zincirinin üst yöneticisi Andrew Puzder'ı aday gösterdi.

AA

Puzder, federal asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesinin, küçük ölçekli şirketlere ve düşük vasıflı işçilere zarar vereceğine yönelik görüşleriyle tanınıyor.