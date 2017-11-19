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Trump’a karşı çıkarım

ABD’li General Hyten: Trump’a karşı çıkarım

Trump’a karşı çıkarım

ABD’li General Hyten: Trump’a karşı çıkarım

19 Kasım 2017 Pazar 09:22
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Trump’a karşı çıkarım

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Hyten, ABD Başkanı Trump’ın yasal olmayan bir şekilde nükleer silah kullanmak istemesi durumunda Trump’a karşı çıkacağını söyledi.

ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten, ABD Başkanı Donald Trump’ın yasal olmayan bir şekilde nükleer silah kullanmak istemesi durumunda Trump’a karşı çıkacağını söyledi.

Orgeneral Hyten, Kanada’da düzenlenen Halifax Uluslarası Güvenlik Forumu’nda konuştu.

Trump’ın nükleer silahları yasal olmayan bir şekilde kullanma ihtimaline ilişkin bir soru üzerine ABD’li general, “Bazıları aptal olduğumuzu zannediyor. Biz aptal insanlar değiliz. Bunlar hakkında çok düşünüyoruz. Bu sorumluluğunuz ise bunu nasıl düşünmezsiniz ki?” değerlendirmesinde bulundu.

Stratejik silahların kullanılması ile ilgili prosedürleri anlatan Orgeneral Hyten, “STRATCOM komutanı olarak başkana tavsiyede bulunurum o bana ne yapacağımı söyler” dedi.

Hyten, şöyle devam etti:

“Eğer kararı yasa dışı ise ne olacak? Ben şunu diyeceğim “Sayın Başkan bu yasa dışıdır. Ve ne olacağını tahmin edin? O da bana yasal olanın ne olduğunu soracak ve duruma göre karışık kabiliyetlerimizden seçeneklerle karşılık vereceğiz. İş bu şekilde yürüyor. O kadar karmaşık değil.”

Yasa dışı bir karar vermenin karşılığının olacağını ifade eden ABD’li komutan, yanlış karar verenin cezasını çekeceğini öne sürdü.

Kuzey Kore ile ABD arasındaki tansiyon yükseldikçe Kongre’de Trump yönetiminin nükleer bir girişimde bulunma ihtimaline karşı tartışmalar yaşanıyor. Aralarında Cumhuriyetçilerin de bulunduğu bir grup kongre üyesi ve senatör, Trump’ın nükleer kullanma yetkilerine sınırlama getirmek üzere bir yasa çıkarılmasını talep ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Orgeneral John HytenABD Nükleer
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