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Trump ve Macron Suudi Arabistan'dan daha fazla bilgi istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin daha fazla bilgi vermesi gerektiği yönünde görüş bildirdikleri açıklandı.

Trump ve Macron Suudi Arabistan'dan daha fazla bilgi istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin daha fazla bilgi vermesi gerektiği yönünde görüş bildirdikleri açıklandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:28
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Trump ve Macron Suudi Arabistan'dan daha fazla bilgi istedi

PARİS

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gazeteci Cemal Kaşıkçıcinayetiyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin daha fazla bilgi vermesi gerektiği yönünde görüş bildirdikleri belirtildi.

Fransız basınında, yetkililere dayandırılarak verilen haberlerde, Macron ve Trump'ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin daha fazla bilgi vermesi gerektiği yönünde görüş bildirdikleri, cinayeti şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Haberlerde, iki liderin ayrıca Kaşıkçı cinayetinin Orta Doğu'da istikrarsızlığı artırmasına ve Yemen'de çözüm arayışlarını baltalayacak fırsatlar yaratmasına izin verilmemesi konusunda da fikir birliği içinde olduğu kaydedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Fransa'ya hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmuş, Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir soruyu, "Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak şu an itibarıyla elimizde herhangi bir belge, bulgu yok ama bilgi var. Bilgi nedir? Baştan itibaren bunu hep söyledim, buraya gelen bu 15 kişi, şu anda artı 3'le 18 tutuklu. Bu 18 kişi veya daha kısa olarak 15 kişi kesinlikle bir defa hem faili biliyorlar hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar. Kaldı ki, daha önce de söyledim, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın açıklaması oldu, şimdi inkar ediyorlar, 'Yapmadık' diyorlar. Neydi o açıklama? Dedi ki, 'Yerel iş birlikçilerle bunu gerçekleştirdik, yerel iş birlikçilere bunu teslim ettik.' Ben başından itibaren, ne dedim, kim bu yerel iş birlikçiler? Bunu açıklamanız lazım, bunu bilen sizsiniz. Siz değilseniz, bu 15 kişi, katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyorlar." sözleriyle yanıtlamıştı.

Tapelerin, konuşmaların, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettirildiğini dile getiren Erdoğan, "Bunu çarpıtmaya gerek yok. Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir, bunu onlar biliyor ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturmak suretiyle bunu meydana çıkarmayı başarır." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaABDDonald TrumpCemal KaşıkçıMacronSuudi Arabistan
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