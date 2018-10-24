Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93469
ALTIN
227.669
DOLAR
5.7491
STERLİN
7.4624
EURO
6.5867
Sığınmacıların bekleyişi sürüyor
Sığınmacıların bekleyişi sürüyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç...
Süper Lig'de 'kısır' hafta
Süper Lig'de 'kısır' hafta
Ahmet Yalçın’la “Anla” dedik
Ahmet Yalçın’la “Anla” dedik
PTT'den tasarruf ettirecek proje
PTT'den tasarruf ettirecek proje

Trump: Tarihte üzeri örtülen en kötü olay

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Kaşıkçı olayını ele alma biçimi hakkında "tarihte üzeri örtülen en kötü olay" değerlendirmesini yaptı.

Trump: Tarihte üzeri örtülen en kötü olay

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Kaşıkçı olayını ele alma biçimi hakkında "tarihte üzeri örtülen en kötü olay" değerlendirmesini yaptı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:26
0 Okunma
Trump: Tarihte üzeri örtülen en kötü olay

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele alma biçimine ilişkin, "tarihte üzeri örtülen en kötü olay" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin Kaşıkçı olayıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Kaşıkçı olayı hakkında bütün gerçekleri bir araya getirdikten sonra karar vereceğini belirten Trump, "Berbat bir şeydi." dedi.

Konuyla ilgili olarak diğer ülke liderleriyle de görüştüğünü dile getiren Trump, "Bu olanları kimse sevmiyor." ifadesini kullandı.

"Ne yapacağımız noktasında kararı Kongreye bırakacağım ve umarım iki partinin de desteklediği bir karar olur." diyen Trump, şunları kaydetti:

"Berbat bir özgün konsept vardı, kötü bir şekilde yapıldı ve tarihte üzeri örtülen en kötü olaydı. Onlarınki şimdiye kadar yapılmış en kötü bir şeyin üzerini örtme biçimiydi. Bu fikri veren kişi bence büyük bir sorun içinde."

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı günü Kaşıkçı olayı hakkında yaptığı açıklamaları ise "oldukça sert" sözleriyle değerlendirdi.

Trump, Putin ile Paris'te görüşebilir

Gelecek ay Fransa'nın başkenti Paris'e yapacağı ziyarete ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, bu ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğinin sinyalini verdi. Trump, "Putin ile belki görüşebilirim, bunun üzerinde çalışılıyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDSuudi ArabistanCemal KaşıkçıDonald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sığınmacıların bekleyişi sürüyor
Sığınmacıların bekleyişi sürüyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Moskova’da
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Moskova’da
Kaşıkçı itirafı sonrası Suudi Arabistan'ı bekleyen muhtemel senaryolar
Kaşıkçı itirafı sonrası Suudi Arabistan'ı bekleyen muhtemel senaryolar
Kaşıkçı'nın dublörü Medeni kim?
Kaşıkçı'nın dublörü Medeni kim?
"Suudi Arabistan kriz içerisinde"
"Suudi Arabistan kriz içerisinde"
İran'da Erbain törenlerine 'saldırı hazırlığına' gözaltı
İran'da Erbain törenlerine 'saldırı hazırlığına' gözaltı
ABD Kongresi, Riyad'a silah satışını Trump'a rağmen yasaklayabilir
ABD Kongresi, Riyad'a silah satışını Trump'a rağmen yasaklayabilir
Kanada Suudi Arabistan’a silah satışını durdurabilir
Kanada Suudi Arabistan’a silah satışını durdurabilir
Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem
Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ