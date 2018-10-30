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Trump'tan yeni vatandaşlık hamlesi

ABD Başkanı Trump, ABD vatandaşı olmayanların veya düzensiz göçmenlerin ülke topraklarında doğan çocuklarına ABD vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vermek istiyor.

Trump'tan yeni vatandaşlık hamlesi

ABD Başkanı Trump, ABD vatandaşı olmayanların veya düzensiz göçmenlerin ülke topraklarında doğan çocuklarına ABD vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vermek istiyor.

30 Ekim 2018 Salı 16:26
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Trump'tan yeni vatandaşlık hamlesi

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald TrumpABD vatandaşı olmayan ailelerin çocuklarının ülkede dünyaya gelmesi halinde vatandaşlık kazanmalarını engellemeyi planlıyor.

Trump, "Axios on HBO"da programında yaptığı açıklamada, ABD vatandaşı olmayanların veya düzensiz göçmenlerin ülke topraklarında doğan çocuklarına ABD vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vermek istediğini söyledi.

ABD Başkanı böyle bir adımın meşru olup olmayacağına ilişkin soruya, "Bunu bir başkanlık emriyle yapabileceğimi söylüyorlar." yanıtını verdi.

Trump, Beyaz Saray'daki hukukçuların teklifini incelediklerini kaydetti.

ABD anayasasının belirlediği bir hak olan doğuştan ABD vatandaşlığının kaldırılmasının, başkanın anayasada tek başına değişiklik yapma yetkisiyle ilgili hukuki bir tartışmaya yol açabileceği ifade ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrumpVatandaşlıkABD
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