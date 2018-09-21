Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97287
ALTIN
243.845
DOLAR
6.2627
STERLİN
8.2713
EURO
7.3824
Her unutuyorum diyen kişi alzaymır değildir
Her unutuyorum diyen kişi alzaymır...
Kadın basketbolunun dünya şampiyonları
Kadın basketbolunun dünya şampiyonları
Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı
Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı
Göçerlerin dönüş yolculuğu
Göçerlerin dönüş yolculuğu
Antalya bilişim şehri olma yolunda
Antalya bilişim şehri olma yolunda

Trump'tan yeni siber güvenlik stratejisi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD Başkanı Trump'ın siber saldırılara karşı daha saldırgan adımların atılmasını öngören bir Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi'ni imzaladığını duyurdu.

Trump'tan yeni siber güvenlik stratejisi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD Başkanı Trump'ın siber saldırılara karşı daha saldırgan adımların atılmasını öngören bir Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi'ni imzaladığını duyurdu.

21 Eylül 2018 Cuma 09:22
6 Okunma
Trump'tan yeni siber güvenlik stratejisi

WASHINGTON

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın siber saldırılara karşı daha saldırgan adımların atılmasını öngören bir Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi'ni imzaladığını duyurdu.

Gazetecilere açıklama yapan Bolton, 15 yıl sonra ilk kez bir siber strateji belgesinin Başkan tarafındanimzalandığını belirtti.

Söz konusu siber strateji belgesinin bugün yürürlüğe girdiğini anlatan Bolton, "ABD'ye karşı siber faaliyette bulunan her ulus bizim hem saldırı hem de savunma anlamında karşılık vereceğimizi beklemelidir." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan belgede, ABD'nin kritik alt yapı ve kurumlarının veritabanlarının siber saldırılara karşı güvenliği tahkim edilmesi gerektiğine vurgu yapılırken ABD'de siber suçları işleyenlere yönelik ihbar ve yasal işlem yapma konusunda daha etkili sistemlerin kurulması ve buna yönelik düzenlemelerin yapılacağı bildiriliyor.

"Siber Caydırıcılık İnisiyatifi" adı altından bir birimin oluşturulacağı aktarılan belgede, ABD'nin siber güvenlikte küresel üstünlüğünün tesis edilmesinin planlandığına dikkati çekiliyor.

Belgede ayrıca, ABD'nin küresel siber güvenlik normlarının oluşturulmasına öncülük edeceği ve devletlerin bu normlara uymasının sağlanması için çaba sarf edileceği kaydediliyor.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Beyaz SarayABDDonald TrumpGüvenlikSiber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tanzanya’da feribot battı: 86 ölü
Tanzanya’da feribot battı: 86 ölü
İsrail'in plastik mermileri yolundan döndüremedi
İsrail'in plastik mermileri yolundan döndüremedi
Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti
Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti
Kanada turizm dergisinden Türkiye çağrısı
Kanada turizm dergisinden Türkiye çağrısı
"Han el-Ahmer'i yıkma kararının sonucu felaket olur"
"Han el-Ahmer'i yıkma kararının sonucu felaket olur"
ABD'den İran'a suçlama
ABD'den İran'a suçlama
AB üyesi ülkelerden Han el-Ahmer açıklaması
AB üyesi ülkelerden Han el-Ahmer açıklaması
Filipinler'de heyelan
Filipinler'de heyelan
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ