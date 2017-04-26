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Trump'tan tarım sektörünü destekleyecek kararname

ABD Başkanı Trump, tarım sektörünün desteklenmesini kapsayan başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump'tan tarım sektörünü destekleyecek kararname

ABD Başkanı Trump, tarım sektörünün desteklenmesini kapsayan başkanlık kararnamesini imzaladı.

26 Nisan 2017 Çarşamba 09:58
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Trump'tan tarım sektörünü destekleyecek kararname

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan tarım sektörünü ve kırsal kalkınmayı desteklemek için başkanlık kararnamesi çıkardı.

Trump, "Tarımı ve Kırsal Refahı Desteklemek" başlıklı kararnameyi Beyaz Saray'da çiftçilerle yaptığı toplantının ardından imzaladı.

Kararname kapsamında Barack Obama tarafından 2011'de oluşturulan "Beyaz Saray Taşra Konseyi" iptal edilerek yerine "Tarım ve Kırsal Refah Görev Gücü" oluşturuldu.

ABD Hazine, Savunma, Adalet, İçişleri, Ticaret, Çalışma ve Enerji bakanlıkları gibi kurumların üyesi olduğu bu görev gücüne ülkenin kırsal kesimlerindeki tarım faaliyetlerini teşvik edecek politikalar üretme direktifi verildi.

Ülkenin kırsal kesimlerindeki ekonomik bariyerleri ve tarım sektörünü zayıflatan regülasyonları belirleyecek "Tarım ve Kırsal Refah Görev Gücü"nün, tespitlerini 180 gün içinde Başkan Trump'a sunması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpTarım SektörüAmerikan tarım SektörüBaşkanlık KararnamesiBeyaz SarayBeyaz Saray Taşra Konseyi
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