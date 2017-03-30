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TRUMP'TAN SOMALİ'YE SALDIRI EMRİ ?

Trump’tan Pentagon’a 'Somali'ye hava saldırısı düzenleme' yetkisi ABD Başkanı Donald Trump’ın “Savunma Bakanlığının (Pentagon) Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) kapsamında el Şebab örgütüne karşı hava saldırısı düzenlenmesi yetkisi” verdiği bildirildi.

TRUMP'TAN SOMALİ'YE SALDIRI EMRİ ?

Trump’tan Pentagon’a 'Somali'ye hava saldırısı düzenleme' yetkisi ABD Başkanı Donald Trump’ın “Savunma Bakanlığının (Pentagon) Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) kapsamında el Şebab örgütüne karşı hava saldırısı düzenlenmesi yetkisi” verdiği bildirildi.

30 Mart 2017 Perşembe 23:54
27 Okunma
TRUMP'TAN SOMALİ'YE SALDIRI EMRİ ?

WASHINGTON ABD Başkanı Donald Trump’ın “Savunma Bakanlığının (Pentagon) Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) kapsamında el Şebab örgütüne karşı hava saldırısı düzenlenmesi yetkisi” verdiği bildirildi. Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis yazılı açıklamasında söz konusu yetkinin ABD’nin bölgesel ortaklarını destekleme stratejisi kapsamında Somali güvenlik güçlerini el Şebab’a karşı destekleme yaklaşımı ile örtüştüğünü ifade etti. Davis şunları kaydetti: “Somali ve AMISOM kuvvetleri el Şebab’tan toprak alarak önemli bir başarı elde etmiş durumda ve ABD’nin ek yardımı ise el Şebab üzerine baskı kurmakla birlikte operasyon yaparken müttefiklerimizin güvenliğini de temin etmiş olacaktır.” ABD’nin Somali hükümetinin yanında olduğunu belirten Davis ABD’nin söz konusu ek desteği Şebab'ın kullanmak üzere güvenli bölgeler oluşturmasını engelleyeceğini kaydetti. Geçen hafta Pentagon’da gazetecilere değerlendirmelerde bulunan ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser, el Şebab'la mücadele etmek ve Somali de söz konusu olan kıtlık gibi insani krizlerin yaşandığı bölgelere ulaşımı sağlamak adına Beyaz Saray’dan Somali’deki angajman kurallarının gevşetilmesini talep ettiklerini açıklamıştı. AA

AA

Anahtar Kelimeler:
TrumpSomaliABDPentagonSaldırı
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