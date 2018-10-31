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Trump'tan silahlı saldırı yapılan sinagoga taziye ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde silahlı saldırı yapılan sinagoga taziye ziyaretinde bulundu.

Trump'tan silahlı saldırı yapılan sinagoga taziye ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde silahlı saldırı yapılan sinagoga taziye ziyaretinde bulundu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:09
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Trump'tan silahlı saldırı yapılan sinagoga taziye ziyareti

WASHINGTON 

Donald Trump, eşi Melania, kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'le silahlı saldırı sonucu 11 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı "Hayat Ağacı" isimli sinagogu ziyaret etti.

Trump ve beraberindekiler, sinagogun hahamı tarafından karşılandı.

Çevrede toplanıp pankartlar açan binlerce kişi ise "Burada istenmiyorsun", "Senin politikalarının ürettiği nefrete karşıyız" sloganları atarak Trump'a tepki gösterdi.

Ziyaretinde konuşma yapmaması dikkati çeken Trump, daha sonra yaralıların tedavi gördüğü hastaneye uğradı.

Yetkililer, 46 yaşındaki ABD vatandaşı Robert Bowers olduğunu açıkladıkları silahlı saldırganın gözaltına alındığını ve hastaneye götürüldüğünü bildirilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlerde saldırganın sabıkasının olmadığı ve saldırı esnasında ''Bütün Yahudiler ölmeli.'' diye bağırdığı iddia edilmişti.

Donald Trump ise saldırıdan sonra yaptığı açıklamada bu tür saldırganlara ölüm cezası verilmesi gerektiğini belirtmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDSinagogSaldırıCinayetDonald Trump
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