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Trump'tan Şi'ye 'tek Çin politikasına saygı duyma' sözü

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ABD'nin "tek Çin politikası"na bağlı kalacağını dile getirdi.

Trump'tan Şi'ye 'tek Çin politikasına saygı duyma' sözü

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ABD'nin "tek Çin politikası"na bağlı kalacağını dile getirdi.

10 Şubat 2017 Cuma 10:54
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Trump'tan Şi'ye 'tek Çin politikasına saygı duyma' sözü

ABD Başkanı Donald TrumpÇin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesinde ABD'nin "tek Çin politikası"na bağlı kalacağını vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Şi arasında "uzun süren" bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ve iki liderin ABD ile Çin arasındaki birçok önemli konuyu detaylı ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Şi'nin ricası üzerine Trump'ın, ABD'nin 'tek Çin' politikasına saygı göstereceğini ifade ettiği" duyuruldu.

"Görüşme oldukça samimiydi"

İki ülke temsilcilerinin birçok konuda müzakereler için bir araya geleceği belirtilen açıklamada, Trump ile Şi arasındaki telefon görüşmesi "oldukça samimi" ifadesiyle tanımlandı.

Ayrıca iki liderin karşılıklı devlet ziyaretinde bulunmaları konusunda da birbirlerini davet ettiği bilgisi verilen açıklamada, bundan sonraki görüşmelerin çok başarılı sonuçlar vermesinin beklendiği aktarıldı.

Trump, göreve başlaması dolayısıyla daha önce kendisine tebrik mektubu gönderen Şi'ye bir teşekkür mektubu yollamış ve "ABD ve Çin'in yararına olacak yapıcı bir ilişki geliştirmek için Devlet Başkanı Şi ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini" kaydetmişti.

Kampanya döneminde ve başkanlık koltuğuna oturduktan sonra birçok kez ABD ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yapısından rahatsız olduğunu ifade eden Trump'ın yeni dönemde Pekin yönetimi ile nasıl bir ilişki kuracağı merak ediliyordu.

"Tek Çin politikası", Güney Çin Denizi ve Tayvan meselesi gibi Çin'in hassas olduğu konularda bu ülkeye yönelik suçlayıcı açıklamalar yapan Trump'ın söylemlerine ilişkin Pekin yönetimi "kaygı duyulduğunu" bildirmişti.

"Tek Çin" politikasına göre ABD, bağımsızlığının tanınmasını isteyen Tayvan'ı Çin devletinin bir parçası olarak kabul ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpÇinŞi CinpingTek çin Politikası
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