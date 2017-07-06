Trump'tan Rusya yorumu

Polonya'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya hakkındaki iddialar için "Çok sayıda kişi müdahale etti." ifadesini kullandı.

Seçime müdahale edenin Rusya ve diğer ülkeler olabileceğini dile getiren Donald Trump, "Kesin bir şey söylemeyeceğim. Bundan kimse emin değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, selefi Barack Obama'yı da Rusya'nın böyle bir işe kalkışmasına izin vermekle ve seçimi Demokratların adayı Hillary Clinton'ın kazanacağını düşündüğünden hiçbir şey yapmamakla suçladı.

Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri

Donald Trump, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin sonuçları olacağını belirterek, uluslararası topluma bu ülkenin "çok ama çok kötü davranışlarına" karşı gelmesi çağrısında bulundu.

Trump, ABD'nin Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşılık "çok ciddi şeyler" düşündüğünü dile getirdi ve bu konuda "kırmızı çizgiler" çizmediğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, "Böyle davranmaları utanç verici. Çok ama çok tehlikeli biçimde hareket ediyorlar, bu konuda bir şeyler yapılmalı." diye konuştu.