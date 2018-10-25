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Trump'tan patlayıcı madde içeren paketler gönderenleri yakalama sözü

ABD Başkanı Trump, birçok adrese içinde patlayıcı madde bulunan paketler gönderilmesinin arkasındakileri yakalama sözü verirken, medyaya "düşmanca" tavrına son vermesi çağrısında bulundu.

Trump'tan patlayıcı madde içeren paketler gönderenleri yakalama sözü

ABD Başkanı Trump, birçok adrese içinde patlayıcı madde bulunan paketler gönderilmesinin arkasındakileri yakalama sözü verirken, medyaya "düşmanca" tavrına son vermesi çağrısında bulundu.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:11
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Trump'tan patlayıcı madde içeren paketler gönderenleri yakalama sözü

MOSINEE

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın evleriyle CNN'in New York ofisi dahil olmak üzere birçok adrese içinde patlayıcı madde bulunan paketler gönderilmesinin arkasındakileri yakalama sözü verirken, medyaya "düşmanca" tavrına son vermesi çağrısında bulundu.

Siyasi rakiplerini defalarca çok sert bir dille eleştiren ve ara seçimlerde Kongre'nin kontrolünü ele geçirmeleri halinde ülkeyi mahvedeceklerini savunan Trump, Wisconsin'deki kampanya mitinginde patlayıcı madde bulunan paketlerle ilgili "Tüm tarafların barış ve uyum içinde bir araya geldiğini görmek istiyoruz. Her türlü siyasi şiddet eylemi veya tehdidi, demokrasimizin kendisine bir saldırıdır." ifadesini kullandı. Trump, bu suçu işleyenleri yakalama sözü verdi.

Geçmişte çoğu kez hoşuna gitmeyen haberleri "yalan haber" ve birçok gazeteciyi "halkın düşmanları" olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump ayrıca basına da "sürekli olumsuz ve sıklıkla saldırgan" tutumundan vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Trump, sosyal hayatta da daha fazla nezaket çağrısında bulunarak, "Siyasi sahnedekiler, siyasi muhaliflerine ahlaki açıdan kusurluymuş gibi muamele etmeye son vermeli. Kimse pervasızca siyasi muhalifleri, geçmişin kötü adamlarıyla kıyaslamamalı. Bu sıklıkla yapılıyor." diye konuştu.

ABD'de bomba paniği

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı madde olan paketler gönderilmişti.

Amerikan Gizli Servisi, iki eski başkanın evindeki paketlerin, "patlayıcı madde içerme riskine karşı postalara yapılan rutin denetimler esnasında" tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını açıklamıştı. Paketlerin, Obama ve Clinton'a ulaşmadan önce ele geçirildiği kaydedilmişti.

Bu arada New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzeri bir paket gönderildiğini açıklamıştı. Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda hafta başında patlayıcı madde bulunmuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABDPaketPatlayıcı
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