Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115333
ALTIN
158.819
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1259
EURO
4.5472
İsrail Gazze'yi vurdu
İsrail Gazze'yi vurdu
İngiltere'den İran açıklaması
İngiltere'den İran açıklaması
Topkapı Sarayı ziyaretçilerin gözdesi oldu
Topkapı Sarayı ziyaretçilerin gözdesi oldu
Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden inanıyorum
Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden...
"Devletin güler yüzü anne otelinde var"
"Devletin güler yüzü anne otelinde...

Trump'tan Pakistan'a suçlama

ABD Başkanı Trump'tan Pakistan'a suçlama

Trump'tan Pakistan'a suçlama

ABD Başkanı Trump'tan Pakistan'a suçlama

02 Ocak 2018 Salı 09:37
0 Okunma
Trump'tan Pakistan'a suçlama
banner84

ABD Başkanı Trump, Pakistan'ı teröristlere güvenli bölge sağlamakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristlere barınak sağladığını iddia etti.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda, ülkesinin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirtti.

ABD Başkanı, mesajında "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'ta peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın Washington Büyükelçisi Hamdullah Mohib de Trump'ın paylaşımını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Mohib, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanının, Pakistan'da konuşlu teröristlerin elinde çok acı çeken Afganistanlılar için ümit verici bir mesaj verdiğini savundu.

ABD yönetiminin 19 Aralık'ta açıkladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde "terör örgütlerinin Pakistan topraklarında faaliyet gösterdiği" iddiaları yer almıştı. Pakistan yönetimi, tamamen asılsız olduğunu vurguladığı iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Pakistan'dan Trump'a tepki

Öte yandan, Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad yönetiminin teröristlere barınak sağladığı yönündeki suçlamalarına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Khawaja Asif, yerel yayın yapan bir televizyona yaptığı açıklamada, Trump'ın Twitter'da paylaştığı, "Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristleri barındırdığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Asif, ABD ordusunun, Pakistan topraklarını Afganistan'da kendi çıkarlarına hizmet etmesi için kullandığını vurguladı.

"Artık yok"

ABD Başkanı Trump'ın son 15 yılda Pakistan'a verdiği paraların ülkesinin sunduğu hizmetler için olduğunu, bunun hayırseverlik amacıyla olmadığını ifade eden Khawaja Asif, "(Trump) Afganistan'daki başarısızlıklardan bizi değil buna neden olanları sorumlu tutmalı." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin Afganistan'daki başarısızlıklarının verdiği rahatsızlık nedeniyle sendelediğini savunan Pakistan Dışişleri Bakanı Asif, "ABD yardımının detaylarını ve nerede, ne şekilde kullanıldığını açık oturumlarda paylaşmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump'ın "Artık yok" ifadesini de önemsemediklerini kaydeden Asif, kendilerinin Beyaz Saray'a zaten "artık yok" dediklerini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrumpPakistanDonald TrumpAfganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı
Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı
İsrail Gazze'yi vurdu
İsrail Gazze'yi vurdu
İngiltere'den İran açıklaması
İngiltere'den İran açıklaması
Bağdat’tan sınır kapısı açıklaması
Bağdat’tan sınır kapısı açıklaması
MERKEL, HİTLER'in kızı mı ?
MERKEL, HİTLER'in kızı mı ?
Aksa'ya 2017'de 26 bin fanatik Yahudi baskın düzenledi
Aksa'ya 2017'de 26 bin fanatik Yahudi baskın düzenledi
Katalonya krizinin maliyeti bir milyar avro
Katalonya krizinin maliyeti bir milyar avro
'İsrail, Filistin'i yok etmeye çalışıyor'
'İsrail, Filistin'i yok etmeye çalışıyor'
Suudi Arabistan'da KDV dönemi başladı
Suudi Arabistan'da KDV dönemi başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ