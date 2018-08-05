Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
"Türk müziği evrenseldir"
"Türk müziği evrenseldir"
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle...
Maas'dan Türkiye açıklaması
Maas'dan Türkiye açıklaması
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı

Trump'tan gümrük vergileri açıklaması

ABD Başkanı Trump, "Eğer vergilendirilmek istemiyorlarsa o zaman ürünlerini ABD'de imal etsinler" açıklamasında bulundu.

Trump'tan gümrük vergileri açıklaması

ABD Başkanı Trump, "Eğer vergilendirilmek istemiyorlarsa o zaman ürünlerini ABD'de imal etsinler" açıklamasında bulundu.

05 Ağustos 2018 Pazar 19:08
0 Okunma
Trump'tan gümrük vergileri açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri hakkında açıklamada bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümrük tarifeleri en yüksek düzeyde işliyor. Dünya üzerindeki her ülke ABD'den servet çıkarmak istiyor, bu hep bizim zararımıza. Eğer vergilendirilmek istemiyorlarsa o zaman ürünlerini ABD'de imal etsinler." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, "Gümrük tarifeleri sayesinde çoğu (eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde, artan 21 trilyon dolarlık borcu da ödemeye başlayacağız ve aynı anda halkımız için vergileri düşüreceğiz. En azından ülkemiz için daha iyi ticaret anlaşmaları yapacağız." yorumunda bulundu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump'ın Çin'e getirilecek yüzde 10'luk gümrük tarifesi oranının yüzde 25'e çıkarılması direktifini verdiğini bildirmişti.

Bunun üzerine Pekin hükümeti, cuma günü, 60 milyar dolar değerinde Amerikan malına 4 aşamalı ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

ABD'nin kamu borcu 21 trilyon 305 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpGümrük TarifeleriDonald TrumpGümrük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'te ABD Büyükelçisinin konvoyuna saldırı
Bangladeş'te ABD Büyükelçisinin konvoyuna saldırı
Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 73. yılı
Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 73. yılı
TSK'dan Münbiç hattında 25'inci devriye
TSK'dan Münbiç hattında 25'inci devriye
Afganistan'da Taliban saldırısında 40 asker öldü
Afganistan'da Taliban saldırısında 40 asker öldü
Kudüs'te 5 Filistinli gözaltına alındı
Kudüs'te 5 Filistinli gözaltına alındı
'Gazze ablukasını kaldırmak için büyük bir fırsat var'
'Gazze ablukasını kaldırmak için büyük bir fırsat var'
ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor
ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor
'Almanya’da inkar edilemez bir ırkçılık sorunu var'
'Almanya’da inkar edilemez bir ırkçılık sorunu var'
Mısır'dan Gazze'ye tüp gaz girişine izin
Mısır'dan Gazze'ye tüp gaz girişine izin

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ